Kohtunike ülemeelikus üllatas linnavalitsust

Kohtunikele pühendatud tänuürituse mürgel üllatas nii Kuressaare linnapead kui ka ümberkaudseid elanikke, kelle öörahu häiris lossihoovist kostev vali muusika.

Möödunud neljapäeva õhtul toimunud kohtunike tänuüritus ajas öörahu rikkumisega harja punaseks nii mõnelgi kodanikul, sest lossihoovist kostnud lärm ja tümps kestis hiliste öötundideni.

Kuressaare linnapea Madis Kallas ütles, et lubade puhul on linnavalitsus toiminud juhtumipõhiselt ja seda tehakse ka edaspidi, kuid toimunust tehakse siiski tõsised järeldused.

”Reeglina ei ole linnavalitsus ürituste puhul öörahu aega lühendanud, kuid antud ürituse puhul ei osanud me tekkinud pahameelt ette näha,” sõnas Kallas.

Ta lisas, et kohtute tänu­üritus ja selle tellinud institutsioon andsid kindluse, et üritus viiakse läbi linnakodanikke häirimata. ”Kui rääkida üritustest üldisemalt, siis ei pea ma lahenduseks näiteks lubatud detsibellide kehtestamist, sest on ka väga suuri üritusi, mis negatiivset vastukaja ei põhjusta,” märkis linnapea.

Madis Kallase sõnul saab suuremat tähelepanu pöörata teavitusele, mis on suurel määral ka ürituse korraldaja oma huvides.

”Antud juhul ilmus öörahu aja lühendamise info linnalehes istungite ülevaates, samuti saadeti vastav korraldus infoks politsei- ja piirivalveametile ning päästeametile,” lausus linnapea. ”Tuleval esmaspäeval toimub igakuine kohtumine politseiga, kus arutame kindlasti ka lossihoovis toimunud ürituse korraldust ja sellest tulenenud probleeme,” lisas ta.