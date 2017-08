KRISTINAGA ELUST ENESEST: Vägisi peole

Suvi ning öised simmanid ja üritused käivad kokku nagu sukk ja saabas. Inimesed jagunevad enamasti kolme leeri: need, kes üritusi täiel rinnal naudivad, need, kes kodus närviliselt und oodates bassi käes vibreerivad, ja need, kes ei viitsi sellele mõelda. Isiklikult olen siiani kuulunud sellesse viimasesse kategooriasse, kuid üha enam tõstab pead nende kahe leeri vastasseis.

Juulis toimus Illiku laiul muusikaüritus, mis ilmselt kergitas nii mõnegi inimese pähe esimese asjana mõtte “Ei no tore, mingi kamp tuleb pidu panema ja unega võib nüüd hüvasti jätta” ja muud sarnast. Samal ajal oli teine osa rahvast juba ootusärevuses, et saaks suvisel Saaremaal looduskaunis kohas seltskonda ja muusikat nautida. Järelkaja oli samuti kahesugune – hea elamuse saanud inimesed ülistasid üritust taevani ja teised leidsid, et kõik, mis toimus oli vali, mõttetu ja nõme.

Lossihoovis peetud pralle ajas kodanikud püha viha täis ning ilmselt pildus nii mõnigi neist roppusi nii öisel ajal kui ka järgmise päeva hommikul, kui silmalaud tinaraske gravitatsiooniga võitlesid. Ühed tahavad pidu ja teised magada, kahte korraga paraku ei saa. Siin oli muidugi oluline tegur asjaolu, et pidu kandus üle töönädala algusse ning kui miski seisab eestlase ja töö vahele, on oodata kurjust ja kurbust.

Mina kui kolmanda kategooria inimene, kes aeg-ajalt samuti mõnd mõnusat suvist väliüritust väisab ja häiritud une puhul ka voodis tigedalt hambaid krigistab, saan aru mõlemast poolest. Lugedes ühe naise kommentaari, kes kurtis, et uinutas terve öö oma last, kes lossihoovi möllu pärast magada ei saanud, meenus endalgi see lapse une haprus. Meenus olukord, kui olin kaks tundi last magama saada üritades tänavail käruga kõndinud ja siis kukkus kusagil kõrvaltänaval aia vahelt tänavale pisut joobes (loe: täiesti deliiriumis) isik. Halba aimates kiirendasin sammu, et jõuaks minema enne, kui ta pilgu fookusesse saab ja suu lahti teeb. Siiski toimus see eeldatust kiiremini ja ühemehe­etendus-monoloog algas enne, kui ma minema jõudsin. Lapsel jälle silmad lahti ja juba oli ta end püsti upitanud, et vaadata, millest ta äärepealt ilma oleks jäänud.

Kõikidel sellistel hetkedel, kus mängus on inimese uni ja rahu, võib eeldada, et segavad faktorid saavad pigi ja sulgedega üle valatud. Saaremaa püsiasukad on harjunud rahuliku ja vaikse kulgemisega, kuid turismilehma lüpsev saareke tahab ka elada. Inimesed tahavad pikki suvepäevi nautida ja koguda oma mälupanka seiku, mille najal ülejäänud aasta üle elada, ning see on mõistetav. Samamoodi võib aru saada neist, kes on piltlikult öeldes magamisriietes üritusele veetud ja üritavad väljast tulevat tümpsu padjaga summutada.

Kahjuks ja õnneks algas augustikuuga juba vaikne sügisesse veeremine ja üsna pea taastub ka siin linnas tavapärane rütm, kus inimesed vaid nädalavahetuseks villased sokid jalast võtavad ja linnatiirule suunduvad. Õpime ja andestame ning vajadusel jagame sõbramehelikult kõrvatroppe.