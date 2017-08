Kuresaare haiglas hakkab vastu võtma psühhiaater Piret Aavik

Alates augustist alustab Kuressaare haiglas osalise koormusega tööd psühhiaater Piret Aavik.

Piret Aavik on lõpetanud Tartu ülikooli arstiteaduskonna 1983 ja internatuuri 1984. aastal (lastepsühhiaatria). Pärast ülikooli lõpetamist töötas ta kuni 90-ndate keskpaigani Orissaare sanatoorses internaatkoolis lastepsühhiaatrina, seejärel kaheksa aastat Kuressaare haiglas psühhiaatrina. Alates 2004. aastast töötab Piret Aavik Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite osakonnas psühhiaater-vanemarstina, sh 2007–2010 ja 2014–2017 osakonna juhatajana. Ta on omandanud täiendavalt kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia terapeudi (1996) ja perekonna psühhoterapeudi (1999) kvalifikatsiooni.

Piret Aaviku esimesed vastuvõtud toimuvad Kuressaare haiglas 16.–18. augustil.

SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli tõi välja, et eriti oluline on Saaremaa seisukohast Piret Aaviku lastepsühhiaatri kvalifikatsioon. Ta lisas, et Aaviku esimestele vastuvõttudele vabu aegu veel on.