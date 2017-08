Muhu valiti üheks maailma rahustavamaks paigaks

Pärast rahvarohke Barcelona või Pariisi külastamist võib tulla mõte võtta suund mõnda hoopis rahulikumasse paika. Reisiajakiri Travel and Leisure on koostanud reisiekspertide soovituste põhjal sellistest maalilistest paikadest nimekirja, millesse on lisatud ka üks Eesti saar, vahendas Postimees.

USA tuntud reisikorraldaja, Exeter Internationali asutaja Greg Tepper soovitab reisida rahulikule Muhu saarele. Tepper kommenteerib, et Eesti suurima saare kõrval olev Muhu tundub oma pukktuulikute ja puumajadega pärinevat justkui muinasjutust.

Lisaks saare rahustavale õhkkonnale on seal ka ainus väljaspool Tallinna tegutsev viietärnihotell, mis asub ajaloolises Pädaste mõisas.

Ülejäänud rahustavad kohad maailmas on Beara poolsaar Iirimaal, Cotswolds Inglismaal, Burgenland Austrias, Lofoodid Norras, Pljoss Venemaal, Põhja-Šoti mägismaa ja Pueblo Garzón Uruguays.