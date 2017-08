Muhus istus puu otsas piiluja ja hiilis ringi suusamaskis mees

Mõlema Nõmmkülas aset leidnud kummalise juhtumi korral sai asjaosaline pagema.

Esimene kummaline lugu Nõmmkülas juhtus eelmisel nädalal, kui keegi mees istus pikemat aega ühe talu juures kuuse otsas.

Muhulane Anna-Maria Tuuling rääkis Saarte Häälele, et mees istunud nende naabrite kuuse otsas. Kui naabrinaine läks juttu tegema, et tulgu mees alla, ei kavatsenud too end liigutadagi. Alla kobis puu otsas istuja alles siis, kui Tuuling läks naabreid appi kutsuma.

Tuuling lisas, et mees jäi ikkagi võssa edasi passima. Kui naised hakkasid tema hirmutamiseks valjusti rääkima meespere appikutsumisest, jooksis võõras lõpuks minema. Tuulingu sõnul oli ilmselt tegu noorema mehega, jooks olnud igatahes nagu noorel hobusel. Kellega tegu võis olla, tuvastada ei suudetud. Müts oli mehel silmini tõmmatud. Seljas-jalas olid tal dressipluus, teksad ja tossud.

Nädalavahetusel hiilis samas külas ühel taluõuel ringi suusamaskis mees. Olgugi et temaga püüti tutvust teha, sai ka see tegelane jooksu. Muhu avalikus Facebooki grupis kirjeldab Tiiu Rebane, kuidas õuele oli hiilinud keskmise kehaehitusega lühike mees. Jalas teksad ja suuremad saapad, seljas lai tume pusa, käes mustad kindad ja peas must suusamask, kust paistsid ainult silmad. Midagi näpata mees ei jõudnud, kuid kui õuel olijad ta sisse piirasid, pages mees üle piirdeaia.

Politsei on juhtunust teadlik ning kuna umbes samal ajal ja samas kandis oli toime pandud ka vargus, palutakse kõigil ebatavalistest juhtumitest või kahtlastest võõrastest politseile teada anda.