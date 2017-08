Muhus tegutsevad vargad

Facebooki Muhu infogrupis ilmus möödunud nädala lõpu poole teade, kus varguse ohvriks langenud mees hoiatab teisi kogukonnaliikmeid Muhus tegutsevate varaste eest.

Muhu info Facebooki kommuunis ilmus 4. augustil Kaivo Ehasoo postitus hoiatusega, et Muhus on tegutsema asunud vargad. “Nimelt eile õhtul Nõmmkülas asuvasse suvilasse jõudes avastasin kuuri ukse, kus millegipärast ei olnud enam tabalukku ees,” kirjeldas Ehasoo.

Kuuri sisse vaadates avastas ta, et kadunud olid mitmed asjad. Vargad olid kaasa võtnud kandekotti pakitud kummipaadi, mootorsae, trimmeri ja selle juurde käivad turvarihmad, samuti 5 liitrit bensiini ja kajaki istme. Kolmemeetrine PVC kummipaat oli halli värvi ja kahe pingiga, aerud ja pingid puudusid. Kollane mootorsaag oli üsna vähe kasutatud, trimmer oli omaniku sõnul üsna räbal.

Vargus oli toime pandud hinnanguliselt ajavahemikus 19.07–3.08.

Kaivo Ehasoo sõnul on talle kahju tekitatud poehindu arvesse võttes ligikaudu 2000 eurot ning seni ei ole varaste kohta ka mingit infot. “Läheduses on küll naabrid, aga nemad ei olnud midagi märganud. See tee, mis Nõmmküla tee pealt keerab, tuleb vaid meie majani ja keegi ei oleks isegi saanud mingit liikumist märgata. Küllap tehti seda öösel,” rääkis Ehasoo.

Ta lisas, et kuna majani viiv tee on üsna kehvas seisus, ei tule keegi sinna niisama uurima, ning ilmselt oli tegu planeeritud ja teadliku röövretkega.

“Kõige rohkem loodaks muidugi, et vargad saadakse kätte,” sõnas varguse ohvriks langenud mees. “Asjad asjadeks, aga palju parem meel oleks, kui saaks selle asja lõpetatud ja rahulikult jälle siin saartel elada teadmises, et vargad on käes.”

Piirkonnapolitseinik Hillar Peegel ütles, et kriminaalmenetlus käib ja asjaga tegeletakse.

“Muhus selliseid suuri varguselaineid just tihti ei ole, aga paraku vahel ikkagi juhtub,” märkis Peegel. Ta lisas, et töö varaste väljaselgitamiseks käib ning see, kas omanik ka asjad tagasi saab, selgub uurimise käigus.