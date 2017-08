Rahvas koguneb poe sulgemise vastu koosolekut pidama

Kõrkvere külaselts kutsub seoses Saaremaa tarbijate ühistu plaaniga kohalik kauplus sulgeda kokku rahvakoosoleku, kuhu oodatakse STÜ esindajaid poe sulgemise kohta selgitusi andma.

Kõrkvere külaseltsi juht Mari Pihl ütles, et rahvakoosolek kutsutakse kokku 22. augustil kell 15 Kõrkvere kaupluse juures. Lisaks poe sulgemise otsusele pahandab kohalikke ka ilmsiks tulnud info selle kohta, et Kõrkvere piirkonna STÜ liikmete poolt valitud ühistu volinik Anne Kauge arvati tagaselja volinike hulgast välja. ”Volinikule tuli kevadel koju kaardikene, kus tänati meeldiva koostöö eest ja anti teada selle koostöö lõppemisest,” rääkis Mari Pihl. ”Sellised asjad on siin ilmnenud ja rahvas on väga tige.”

Mari Pihli sõnul elavad inimesed kaupluse sulgemise otsust väga raskelt üle. ”Poes on rahval pisar silmis, see on ikka nahaalsus, mis siin toimub,” lausus Pihl.

31. juulil andis STÜ juhatuse liige Kalle Koov teada, et ühistu sulgeb Kõrkveres 81 aastat tegutsenud kaupluse ostjate nappuse tõttu alates 11. septembrist.