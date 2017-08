Eesti Lairiba Arenduse SA rajab lähiajal Saare maakonda neli uut kiiret andmesidet võimaldavat baasvõrgu lõiku, mis loovad tingimused kvaliteetse internetiühenduse pakkumiseks ka kaugemates maakohtades.

Eesti Lairiba Arenduse SA (ELASA ) juhataja Priit Soom ütles Saarte Häälele, et tööde käigus paigaldatakse neis piirkondades mikrotorustik, erinevad võrguelemendid (kapid, kaevud, muhvid, paneelid jne), puhutakse mikrotorusse optiline kaabel ja tehakse vajalikud keevitused.

Selle tulemusel valmib elektroonilise side võrk, mis on osa EstWini baasvõrgust. “Kuna ELASA ise lõpptarbijatele teenust ei osuta ja baasvõrguga lõpptarbijaid ka ühendada ei tohi, on baasvõrgu peamine ülesanne kiire andmesideühenduse (kiire interneti) pakkumise võimalikuks tegemine piirkondades, kus seni on vastav võimalus puudunud,” selgitas Soom.

EstWini baasvõrku kasutades on sideettevõtetel omakorda võimalik lõpptarbijatele teenust osutada. “Kuna sageli on ka baasvõrgu ja lõpptarbija vahelise ühenduse rajamine sideettevõttele majanduslikult ebaotstarbekas ning tarbijale liialt kallis, on riiklikult planeeritud toetada eelolevatel aastatel lisaks baasvõrgule juurdepääsuvõrkude rajamist,” märkis Soom.

Saaremaal on selleks tarbeks planeeritud paigaldada neli võrguliini, mis peaksid lähiajal töösse jõudma. “Kas ja mida praegu kaardil olevatele plaanidele lisaks tuleb, on hetkel veel vara rääkida. Teatav huvi on kindlasti olemas, kuid tavaliselt vaatame planeeringu tegemisel kogu Eestit pilguga, et kus võib vajadus baasvõrgu järele kõige suurem olla. Lisaks peab projektidele olema tagatud rahastus,” lausus Priit Soom.

Küsimusele, millal tööd algavad, ei osanud Soom täpselt vastata, kuna praegu oodatakse rahastamisotsust ja hankelepingud on sõlmimata.

“Olles optimistlikud, loodame need allkirjastada augusti esimeses pooles, ning seejärel sõltub juba ehitajaist, kuidas nemad oma tööde ja tegemistega alustada jõuavad. Hanke tulemuste pinnalt on Saaremaal olevate objektide valmimisajad vahemikus 142–229 päeva lepingu sõlmimisest,” lisas ELASA juhataja.

Saaremaale rajatavad uued EstWini baasvõrgu lõigud