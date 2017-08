Saaremaa Võrkpalliklubi tiitlite hinnaks on 400 000 eurot

Eile esitletud Saaremaa Võrkpalliklubi tahab ambitsioonikalt võita siinkandi kõige kõvemad tiitlid. Neil on olemas 400 000 eurot raha ja vajadusel ei välistata ka uue mängukoha ehitamist.

“Seltskond on kokku kutsutud selline, et sel hooajal kõige kirkamalt välja tulla,” ütles meeskonna peatreener Urmas Tali. “Esmalt on vaja asi korralikult käima saada,” lisas ta, nentides, et see võtab veidi aega. Panustatakse 100 protsenti ja Tali sõnul antakse endast maksimum, et jõuluaeg ja kevad saaksid Saaremaa võrkpallile ilusad olema. Nimelt jagatakse just siis Baltikumis ja Eestis erinevaid tiitlimedaleid.

Saaremaa VK läheb hooajale vastu Eesti klubivõrkpalli mõistes suure eelarvega ja selleks on 400 000 eurot.

“Garanteerin, et see raha on olemas, ning meie poolt on see, et meeskond saaks treenida ja mängida. Usun, et saame sellega ilusti hakkama,” märkis klubi juhatuse liige Toivo Alt. Rahastaja või rahastajate nime ta siiski välja ütlema ei soostunud. See saab selgeks siis, kui meeste mänguvormide pealt võib sponsorite nimesid lugeda.

Esimese etteaste teeb uus klubi septembris Tartus toimuval turniiril. Ajakirjaniku küsimusele, kas raha on ikka olemas, vastas Alt napilt: “Ära pabista!”

“See raha, millega me oma võistkonna teeme, ei ole siinsetes spordiringkondades olnud ja kelleltki ei võeta seda raha ära,” maandas Alt pingeid ja kuulujutte, kuidas suure klubi loomine imeb Saaremaa spordi toetusrahast kuivaks.

Alt ütles, et äravõtmise asemel toovad nad raha hoopis juurde. “Meie eesmärk on hoopis tuua väljastpoolt raha juurde ka noorte võrkpallile, et arendada alumist otsa ja laiendada püramiidi.”

Noorte teema võetakse rohkem käsile siis, kui esindusmeeskond on käima tõmmatud. “Need poisid, kes on vahepeal toonud kulda ja karda mujal, on kasvanud täna meesteks ja nüüd peavad mängijad kodus oma rahvale tõestama, et nad on jätkuvalt tegijad,” ütles Alt.

Uus meeskond hakkab treenima ja mängima Kuressaare spordihoones ning seoses sellega kuivab niigi vähene talvine saalitundide arv teiste jaoks kokku. Urmas Tali kinnitas, et oma tegemistes püütakse teisi spordialasid võimalikult vähe segada ja omalt poolt arvestatakse ümber toimuvaga. “Aga meil on profivõistkond ja iga kompromiss ei ole kahjuks alati võimalik,” tõdes peatreener, lisades, et edu saavutamiseks on vaja asju, millest ei saa üle ega ümber.

Toivo Alt vaatas aga ka sellele probleemile optimistlikult. Ta teab, et spordihoones tuleb trenniaegadega probleeme ja seepärast on ta juba uurinud variante 30x 60 m suuruse külmhoonega, kuhu on võimalik väljakuid teha.

“Ma ei välista, et paneme püsti ka paar saali, ning plaan on, et igas lasteaias oleks võrkpalliplatsid,” avalikustas ta võimalikke arenguid.

Alver Kivi, Raul Vinni