Sadamas passiti taas tunde, vedaja väitel olid laevad graafikus

Ehkki TS Laevad kinnitab, et pühapäeval sõitsid laevad graafikujärgselt, tuli mandrile ihkajatel laevale pääsemist oodata kohati kuni kolm tundi. Ometi väljus mõnigi laev pooltühjana.

Samal ajal jagavad inimesed sotsiaalvõrgustikus Facebook Tõllu ja Pireti pardal tehtud fotosid sellest, kuidas laevatekk on pooltühi. Fotode juurde on üks autoritest kirjutanud, viidates pooltühjale laevatekile: ”Kui olete kunagi imestanud, miks te laevalt sadamas olles maha jääte, siis vastus on siin…”

Teine reisija toob välja, et tema oli samasuguses olukorras läinud pühapäeval. Inimesed nendivad oma postitustes, et samasugust pilti nägevat laevadel ja sadamas tihtilugu – sadamas on järjekord, aga laev väljub pooltühjana.

Vastates küsimusele, mis pühapäevase järjekorra tingis ja milles antud juhul probleem üldse seisneb, tõdes TS Laevade teenindus- ja müügivaldkonnajuht Pille Kauber, et laevad püsisid graafikus.

Muuhulgas toonitas TS Laevade esindaja seejuures: ”Pöörame ühtlasi tähelepanu, et TS Laevad on sel aastal teenindanud juba üle 82 000 reisija rohkem, kui seda tehti aasta varem.”

Kauberi sõnul oli nende andmetel pühapäevane ooteaeg üldises järjekorras kuni kolm tundi. ”Ooteaeg on tingitud sellest, et nõudlus üle­sõiduks on suurem, kui kaks suurt laeva mahutavad,” selgitas teenindus- ja müügivaldkonna juht.

Kauberi kinnitusel on neil praegu kõige tihedam laevagraafik üldse, mis vastavalt riigi tellimusele saab Virtsu–Kuivastu liinil olla ehk väljumised iga 35 minuti järel.

Vältimaks järjekorras seismist, soovitab TS Laevad kõigil jätkuvalt oma reise rohkem ette planeerida. ”Veel samal nädalal oli eelmüügist saada hulganisti pileteid,” kinnitas Kauber. ”Kes otsustab pileti osta sadamast või ei planeeri reisi ette, peab arvestama võimalusega, et sadamas võivad olla järjekorrad, ja suvisel ajal ongi see nädalavahetustel pigem reegel kui erand,” nentis ta.

Lisaks tasub tema sõnul mõelda sellele, kas piletit omamata on mõistlik jätta reisimine eeldatavalt kõige populaarsemale ajale ehk pühapäeva pärastlõunal Kuivastust ja reede pärastlõunal Virtsust väljuvatele reisidele. Ta rõhutas, et kõik reisijad, kes on ostnud piletid e-keskkonnast ja tulnud õige reisi ajaks sadamasse kohale, on kohe laevale saanud.

Selleks nädalavahetuseks on TS Laevad kokkuleppel riigiga lisanud graafikusse ka kolmanda laeva reisid, kuna Saaremaal toimuvad mitmed suured üritused, nagu näiteks Kuressaare merepäevad, ja jällegi on oodata suuremat huvi saartele reisimise vastu. ”Siiski palume reisijatel soetada piletid eelmüügist ette. Hetkel on pileteid saada veel enamikule reisidele,” kinnitas Kauber.