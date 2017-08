August Mälgu tütre mälestuseks istutati puu

Kirjanik August Mälgu hiljuti Rootsis manalateele läinud tütre Halliki Mälgu mälestuseks istutati Saaremaal Vähiku talu hoovile igahaljas okaspuu.



Halliki Mälgu sugulane, Tallinna ülikooli kommunikatsiooni juhtimise professor Kaja Tampere ütles, et nende suguvõsas on traditsioon, et kui keegi sureb, istutatakse tema mälestuseks suguvõsa kodutalu hoovile puu.

“Halliki oli meil n-ö kadakatüübiline isik, ta armastas meeletult meretuult ja saaremaiseid kadakaid,” rääkis Tampere. “See ei tähenda sugugi, et ta oleks loomult olnud kuidagi okkaline, kadakas oli lihtsalt Halliki taim. Seepärast otsustasimegi tema auks okaspuu istutada.”

Picea glauca ehk kanada kuusk (ka valge kuusk) istutati Vähiku talu vana suitsusauna juurde. Kaja Tampere lisas, et kuna Halliki oli veel n-ö kassitüüpi inimene, siis on neil kavas tema mälestuseks kasvama pandud kuuse ümber tekitada omamoodi kassila.

“Kuna Halliki oli kogu oma elu rootsi keele õpetaja ja lektor, siis on tal maailmas palju õpilasi,” lausus Tampere.

“Nii tema õpilased kui ka kõik teised, kes Hallikit vähegi tundsid, on tema koju alati teretulnud. Aga on vaid üks tingimus: nad peaksid ilmtingimata tulema koos kivist kassiga, mis jäetakse Halliki mälestuseks istutatud puu lähedusse.”

Elna-Halliki Mälk suri 81. eluaastal Rootsis Östergötlandi maakonnas Mjölbys tänavu 7. juulil.