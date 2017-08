Hotellides ööbimiste arv on kasvanud

Tänavu juunis kasutas Saare maakonna majutusettevõtete teenuseid suisa rekordarv turiste.

Kui aasta tagasi registreeriti Saaremaa ja Muhu majutusasutustes juunis kokku 36 871 ööbimist, siis tänavu samal ajal oli see arv juba 40 186, mis on viimase aastakümne paremuselt teine näitaja. Möödunud aasta juuniga võrreldes on ööbimiste arv tänavu pea kümnendiku võrra kasvanud.

Kõige enam on meie majutusettevõtetes ööbinud Eestimaa elanikud. Nende arvele läks juunis pea 50 protsenti kõigist ööbimistest. Välismaalastest kasutasid juunis meie majutusettevõtete teenuseid kõige enam soomlased (9967 ööbimist), lätlased (3001 ööbimist) ja sakslased (2097 ööbimist).

Statistikaameti andmetel pakkus juunis Saare maakonnas külalistele teenust 193 majutusettevõtet (mullu samal ajal 189). Külaliste käsutuses oli 1894 tuba ja 4688 voodikohta (mullu olid vastavad arvud 1950 ja 4965). Voodikohtade keskmine täitumus oli tänavu 29, mullu aga 25 protsenti.

Ööpäev Saare maakonna majutusettevõtetes maksis juunis keskmiselt 28 eurot, Eestis keskmiselt aga 39 eurot. Kõige kallim oli juunis ööbimine Tallinnas ja Harju maakonnas, kus ööpäev majutus­ettevõttes maksis keskmiselt 48 eurot, odavaim aga Raplamaal – vaid 16 eurot.