JUHTKIRI: Loodus viskas vimka

Hilinemine ei ole ju iseenesest haruldane nähtus. Mingisuguse hilinemisega on vahest kokku puutunud kõik inimesed. Kes hilineb tööle, kes kooli. Kellel hilineb kauaoodatud saadetis. Looduses tavaliselt suuremat sorti hilinemisi ette tulla ei tohiks. Seal mängivad olulist rolli loodusseadused, mis sääraseid üllatusi ennetama peaks.

Seekord on olukord veidi teisiti. Tundub, et mässumeelsetele noorte deviis “reeglid on selleks, et neid rikkuda” käib sel suvel ka looduses toimuva kohta. Nagu teismelinegi, teeb ootamatult käituv loodus asju hiljem ja tähtaegadest kinni ei pea. Vajadusel viskab mõne paraja vimkagi sisse.

Emake loodus otsustas seekord loodusuurijaid ja põllumehi veidi üllatada, lükates olulised protsessid mitme nädala võrra edasi. Põllumeestele tekitab see parajat peavalu, aga olukorda muuta pole võimalik. Tuleb tõepoolest tunnistada, et looduse vastu inimene ei saa. Ja tema tempe me ette näha ka ei oska. Peame tema tujudega lihtsalt kohanema.