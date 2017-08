Musta vanametalli hind kerkis 180 euroni

Möödunud kuu jooksul on Eesti vanametalli kokkuostuhinnad tõusnud maailmaturu hinnatõusu tuules viimase kolme aasta kõrgeimale tasemele.



Enim kokkuostu toodava kuni 4 millimeetri paksuse lehtmetalli hind tõusis Kuusakoski hinnakirja alusel viimase kuu jooksul 170 euroni tonni eest ning rohkem kui 4 millimeetri paksuse lehtmetalli ja 6 millimeetrist suurema diameetriga ümarmaterjali hind 210 euroni tonni eest.

Saaremaal on kõrgeim hind musta vanametalli eest eilse seisuga 180 eurot tonn. Sellist hinda maksab praegu näiteks Sikassaare Vanametall. “Musta vanametalli hind tõusis 20–25 euro võrra tonni kohta,” tõdes firma tegevjuht Tauno Ligi. Millal viimati Saaremaal vanametalli tonnihind nii kõrgele küündis, Ligile ei meenunudki.

Tema sõnul on tõusnud ka värvilise metalli hulka kuuluva vase hind. Selle eest makstakse Sikassaare Vanametallis praegu 3800 eurot tonni kohta. Ligi sõnul hakkasid hinnad rohkem tõusma läinud nädala lõpul.

Orissaare Vanametalli Kokkuost OÜ omanik Meelis Tamm märkis, et nemad on mõnda aega hoidnud stabiilselt sama hinda ehk musta vanametalli puhul kõrgeima hinnana 160 eurot tonnist. Samas tegid nemadki hinnakorrektuuri eile lõuna paiku ära ning nüüd on ka neil kõrgeim hind musta vanametalli tonni eest 180 eurot. Vase tonnihind on jällegi 3850 eurot.

Tamm on toimuva osas küll mõnevõrra murelik. “Mis meid murelikuks teeb, on see, et dollari kurss on meie suhtes väga halb, peaaegu rekordiliselt halb isegi. Maailmaturu hinnad on dollarites, aga meie ostame eurodes,” märkis ta.

Kapra Vanametall OÜ kodulehe andmeil maksti eilse seisuga kõrgeima hinnana musta vanametalli eest 150 eurot tonnist.