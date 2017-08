Müstiline reede õhtu Orissaares kunsti rüpes

On reede õhtu. Orissaare endise internaatkoolihoone, kus peaks õige pea algama kunstinäituse avamine, ees ei liigu veel ühtegi hinge. Majja sisenejale vaatavad vastu paberist ja papist tehtud omanäolised skulptuurid. Kergelt on tunda hõngu, mis ikka iseloomustab pikalt tühjana seisnud maju.



Kell veereb vaikselt üle seitsme, kuid kunstnikke endid pole veel eesruumis näha. Küll on näitust kaema saabunud mõned ümbruskonna eakamad inimesed, kelle pilke püüab esialgu pigem koolimaja ise. Tundub, et neid seob selle kohaga nii mõnigi mälestus.

Mitmesse ruumi, sealhulgas keldrisse ja tualetti ülesseatud taiesed paistavad seotud olevat müstiliste teemadega. Kunstnike käekirjas on protestimeelt ja sümbolismi. Imelikul kombel need justkui sobivad sellesse veidi räämas hoonesse, pareminigi kui mõnda valgusrikkasse galeriisse.

Ettenägelikud korraldajad soovitasid kaasa võtta taskulambi ja pimedas keldris selleta tõepoolest hästi hakkama ei saa. Kostab natuke hirmsat muusikat ja on kergelt rõske. Välja on ilmunud ka kunstnikud, kes külastajatele marsruudi osas soovitusi jagavad, et kellelgi midagi märkamata ei jääks.

Kui kolmveerand tunni pärast taas õue jõuan, avaneb kummastav vaatepilt. Etteasteks valmistuvad mingid poolpaljad tegelased, londiga gaasimaskid peas. Mõni hetk hiljem eesruumis toimuma hakkavat on juba keeruline sõnadega kirjeldada. Sama mõtlevad ilmselt ka nooremad külastajad, kes asuvad agaralt telefoniga filmima. Meenub, et paljast ihu näidati ka talvel, kui Kuressaare bussipaviljonidesse ülesseatud näitust tutvustati. Ehk on siin kujunemas mingi muster.

Vähem või rohkem kohkunud külastajad, keda oli selleks hetkeks alles paarikümne ringis, ennast siiski liialt heidutada ei lase. Näitus oli ju nauditav.

Näitust “I land Art” saab külastada kuni septembrini teisipäeviti ja neljapäeviti kell 16–18. Pilet maksab sümboolse 1 euro noore kunsti toetuseks.

Näha saab kahe Orissaare noore Thommy ja Nora fotosid ning Sander Raudsepa keraamikat. Samuti on esindatud eesti skulptor ja performance´i-kunstnik Al Paldrok, Saaremaa kunstnikud grupist Kontrast ja mitu teist noort eesti kunstnikku.

KOMMENTAAR



Korraldaja Nora von B:

Sama koolimaja on olnud meie “stuudio” juba mõnda aega, kui majaomanik usaldas Thommyle võtme, et saaksime seal kunsti luua. Tundus üsna loogiline samm samas hoones näitus teha. Idee kasvas koos I Land Sound´i festivali tiimiga ning selle raames sai ka näitus korraldatud. Kunstnikud otsiti festivali raames, ootasime noori andekaid inimesi, kes näitaksid kolme päeva jooksul tööprotsessi kuni lõpptulemuseni välja. Näitusel saabki näha kunstnike varasemaid teoseid, aga ka festivalil kohapeal valminud loometöid.

Näituse avamisel toimunud performance´iga andis tihti pigem ühiskonnakriitiliselt tegutsev grupp mõista, et tuleb oma mugavustsoonist välja tulla ja end tegudele ajendada. See performance Al Paldroki eestvedamisel oli puuduv lüli festivali raames toimunud etenduse (“Unicorn celebrations”) ja kunstniku enda näituse vahel, mis andis kokku perfektse täiuslikkuse ja ühendas

I Land Sound´i festivali “pidulikult” näituse “I Land Art” avamisega.