Ruhnu saab uued päästeautod

Pärnus on ootel ja stardivalmis kaks päästeautot, mis just mõni päev tagasi said endale peale uued Ruhnu märkega kleebised.



See annab mõista, et Ruhnu päästekomando saab peagi oma käsutusse uued autod ja vanad, 70-ndatest aastatest pärinevad seni kasutusel olnud Vene masinad saavad välja vahetatud.

Uus paakauto on Kärdlast ja põhiauto Lõuna-Eestist. Mõlemad on hästi säilinud ja heas korras, põhiauto pärineb 2008. aastast ja sellel on veel aasta liisingut.

“Praegu on need [autod] Pärnus, ootavad laevukest,” sõnas Ruhnu kutseline päästja Heiki Kukk ja märkis, et kui oleks tema teha, oleksid autod juba täna saarele toimetatud. “Kuna nende transporti siia dikteerib suuresti nii kogu selle aktsiooni kulukus kui ka ilm, peame lihtsalt veel veidi ootama ja ehk selle kuu jooksul saavad autod ka Ruhnule toimetatud.”