Salmel esietendub “Nukumaja”

Salme vallateater toob homme õhtul kell 20 lavale Hendrik Ibseni “Nukumaja”, lavastajaks Edite Neimane Riiast.



Sügise algul võtavad salmekad sama tükiga osa harrastusteatrite festivalist Balti Ramp 2017, mis toimub Riias. Festivali kord näeb ette, et lavastajad peavad olema teisest riigist ehk Eesti teatritesse tulevad lavastajad Lätist ja Leedust. Lavastusi mängitakse aga näitlejate emakeeles. Enne, kui festivalile sõidetakse, etendatakse “Nukumaja” Salme rahvamajas.

Salme vallateatri eestvedaja Maire Sillavee sõnul on õppejõud ja mitme harrastusteatritrupi eestvedaja Edite Neimane käinud Saaremaal alates veebruarist kuuel-seitsmel korral. Vahepealsetel aegadel hoidsid salmekad lavastust ise hinges. “Esialgu oli proovide vahe üsna suur, siis ikka tegime, et näitlejad rõhuasetusi ära ei unustaks jms,” rääkis Sillavee. Ta lisas: “Tekstid on peas, misanstseenid teada, inimesed teavad, millised nende tegelased on, ja nüüd on publikuga kokkusaamise moment väga vajalik.”

Lavastuses mängivad Tea Merivald, Viljar Merivald, Margus Lepik, Meelis Juhandi, Anni Veskinõmm ja Annika Juhandi. Laias laastus räägib lugu sellest, kuidas üks inimene võib mõjutada teise elu ja otsuseid. Lisaks ilmneb, et õnn võib teinekord olla puhas illusioon.

Etendus kestab ligi poolteist tundi.