SÜG-i 40 lennu lõpetanud mälestasid eile lennukaaslast

Eile keskpäeval kogunesid Saaremaa ühisgümnaasiumi 40. lennu vilistlased oma kunagise koolimaja ette Garnisoni tänaval, et minna sealt edasi Kudjape kalmistule õpetajate haudadele lilli asetama.

“Meie lend on väga kokkuhoidev. Algul toimusid kokkutulekud iga viie aasta järel, nüüd aga iga kahe aasta tagant,” ütles kirjanik Ülo Tuulik.

Kui tavaliselt toimuvad taolised kokkusaamised nädalavahetustel, siis teisipäevane kokkusaamine oli erandlik. “8. augustil oleks meie klassikaaslane Asti Ast, kes elas 1968. aastast Ungaris, töötades seal algul joonestajana ja hiljem õpetajana, saanud 77-aastaseks. Asti lahkus meie hulgast eelmise aasta augustis. Ta soovis, et tema põrmust järele jäänud tuhk puistatakse Abruka ja Roomassaare vahel merre. Seda me tema sünniaastapäeval teemegi. Pärast meenutame teda ja oma kooliaega sadama kohvikus,” rääkis endine teletöötaja ja praegu õpetajaametit pidav Helgi Saar.

40. lend on erandlik vahest sellegi poolest, et nüüd juba eakad vilistlased on ikka veel tööpostil. “Lubasin minna Kihelkonnale ühte väikest ekspertiisi tegema. Arvasin, et saan seda homme teha, kuid mandrilgi ootab mind üks töö ees. Pean sinna tagasi sõitma,” märkis geoloog Rein Perens.

Eesti laevaomanike liidu tegevjuht Enn Kreem nentis kahetsusega, et ei saa kodustel merepäevadel osaleda, kuna peab Stockholmi nõupidamisele sõitma.

Aastakümneid maailmameresid kündnud Jaan Jalakas arvas aga, et tema merepäevi vahele ei jäta. Merest ja meremeestest palju kirjutanud Ülo Tuulik pole pastakat nurka visanud, öeldes, et tal jagub kirjutamiseks veel tahtmist.

“Me oleme siin kõik aktiivsed. Kokkutulekutel on meil alati üksteisele midagi uut ja põnevat rääkida,” märkis Helgi Saar.