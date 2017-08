Reede keskpäeval sõitis parvlaev, mille pardal oli vaba ruumi, ühe reisija sõnul Kuivastust ära nii, et hulk autosid jäi kaile maha. Vedaja sõnul tol reisil süsteemi andmeil autosid maha ei jäänud.



“Seda ei oska tagantjärele täpselt kommenteerida,” ütles TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro Saarte Häälele pärast tõestuseks saadetud fotot. Samas lisas ta, et firma müügisüsteemi järgi autosid reisist maha ei jäänud.

Kõigepealt oli laevafirma keeldunud juhtumit kommenteerimast ilma lehepoolsete konkreetsete tõenditeta. Seejärel öeldi, et vaba ruumi jäämise probleemist ollakse üldiselt teadlik, kuid vahel juhtub seda ohtlike veoste reiside ajal. 4. augusti keskpäevasel praamil ohtlikku veost siiski ei olnud.

Mitmel sotsiaalmeedias ringleval pildil on näha, et laeval on autode vahele üsna kummalistel kohtadel jäetud suured vaba ruumi alad, kuid fotode autorid ei osanud öelda, kas kai peale ka autosid maha jäi. Konkreetse foto teinud inimene ütles, et juuli lõpus oli juhtum, kus nende pere sattus samuti mahajääja rolli. Kuuldavasti oli siis olnud probleeme autode laevale paigutumisega ning parema organiseerimise korral oleks saanud peale panna rohkem sõidukeid.

Halva paigutamise teooria on ka see, mis sotsiaalmeedias ringleb. Nenditakse, et laevade peale juhatajaid küll on, kuid täpselt asukohta sättivaid töötajaid mitte. Aruteludes mainitakse ka seda, et tegu on inimeste- poolse laeval parkimise lohakuse või oskamatusega. Nimelt ei paigutata autosid etteantud joonte vahele ja nii laev autosid tegelikult täis ei saagi. Sellele viimasele viitas ka TS Laevade juhatuse liige ja laevandusvaldkonna juht Mart Loik: “Tegeleme võimaluste piires selle probleemi lahendamisega kõigil laevadel. Kahjuks ei sõltu kõik meeskonnast, vaid klientidest endist, nende hoolivusest kaasreisijate suhtes ja sõiduoskustest.”