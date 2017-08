Mätja-Tareste külaplatsil ja seltsimajas laupäeval toimunud kolmandal Saaremaa lõõtspillipäeval osales 36 lõõtspillimängijat üle Eesti. Nende hulgas oli ka mitu naist, kes meestele mänguoskuse poolest väärilist konkurentsi pakkusid. Küsimusele, mis või kes on mängijate jaoks magnetiks, miks ikka ja jälle Saaremaale tullakse, vastas Võrumaalt Mätjale sõitnud Malle Vissel, et tuleme saarele ikka Sulevi pärast.

Lõõtspillipäeva korraldaja Sulev Mägi Lõpi külast ongi see mees, kes pillimehed-naised kolmandat korda Saaremaale kokkusaamisele kutsus. Sulev ise on mitukümmend korda käinud mandrimaal samasugustel lõõtspillipäevadel.

Seekordne lõõtspillipäev läks kenasti korda. Rahule jäid nii osalejad kui ka korraldaja. Mätja-Tareste külavanem ja seltsi esimees Jaak Haamer, kes oli lõõtspillipäeval ka teadustaja rollis, ütles, et lõõtspillipäev oli piirkonna jaoks tänavuse suve üks suursündmusi.

Esmakordselt suurearvulise publiku ees esinenud, alles hiljaaegu endale pilli soetanud ja mängima õppinud Kalju Aav Kuressaarest märkis, et varem pole ta kunagi nii ülevat tunnet tundnud kui sel laupäeval staažikate pillimeeste ja -naistega koos mängides. “Ma sain sellest täieliku naudingu. Lõõtspillimängijana oli see mulle tõsisemaks etteasteks. Nüüd on isu nii tugev, plaanisin endale ise pilli ehitama hakata,” oli Kalju oma esimesest lõõtsapäevast vaimustuses.

Viis kuud lõõtspillil lugusid õppinud Oitme küla mees Tõnu Eermann astus publiku ette samuti esimest korda. “Näpud värisesid, jalad värisesid, aga sain hakkama. Vanemad pillimehed julgustasid, et pane samamoodi edasi. Olen väga rahul, et siia tulin,” kinnitas Eermann.

Sulev Mägile teeb oma sõnul heameelt ennekõike see, et lõõtspillimäng on saarlaste hulgas populaarsust võitnud. Neid, kes oma mänguoskused publiku ees esimest korda proovile panid, oli päris mitu.