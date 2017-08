Urmas Lehtsalu kandideerib reformikate nimekirjas

Varem valimisliite eelistanud kauaaegne omavalitsustegelane ja põllumajandusettevõtja Urmas Lehtsalu (pildil) otsustas tänavu oktoobris toimuvatel kohalikel valimistel kandideerida hoopiski Reformierakonna nimekirjas.



“See ei tähenda veel, et minust on ühtäkki Reformierakonna liige saanud. Olen endiselt parteitu,” ütles Lehtsalu. “Minu Reformierakonna nimekirjaga liitumise peamine põhjus on aga see, et olen kõnealuse erakonnaga juba kaua aega valitsuskoalitsioonis olnud.”

2013. aasta kohalikel valimistel valimisliidu “Kaarma on ühtne” ridades esinumbrina kandideerinud ja toona valituks osutanud Lehtsalu möönis, et nad on juba aastaid Reformierakonnaga alguses Kaarma, seejärel aga Lääne-Saare vallas tõhusat koostööd teinud.

“Omal ajal õnnestus meil Reformierakonnaga koalitsioonileping sõlmida, mis töötas hästi, ja suurem osa selles antud lubadustest on tänaseks ka täidetud,” põhjendas Lehtsalu oma sammu. “Just see asjaolu saigi minu seekordse otsuse langetamisel määravaks.”