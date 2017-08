Vanast Kapteni kõrtsist sai uus majutusasutus

Kuressaare vanalinnas asunud legendaarne Kapteni kõrts purjetas hiljuti uude kodusadamasse ja avas uksed Tallinna tänaval.



Endistes Kapteni kõrtsi ruumides plaanis omanik avada apartementhotelli põhimõttel tegutseva majutus­asutuse ning nüüd on see plaan ka teoks tehtud.

Johan GTJ juhatuse liige Johan Lõuk tõdes, et kokku on vanas kõrtsihoones koguni kaheksa apartementi, mis on eelkõige mõeldud peredele. “Igas apartemendis on lisaks tavapärasele hotellitoa sisustusele väike kööginurk ja elutoaosa koos diivanvoodiga,” kirjeldas Lõuk.

Ta lisas, et tubade sisekujunduses kohtub looduslähedane rustikaalsus tänapäevaste lahendustega. Lisaks on suurematel apartementidel privaatne sisehoov. Lõuk nentis, et esimesed kliendid olid uutes apartementides sees tegelikult juba juuli alguses ja siiamaani läheb hästi. “Siiani ei saa huviliste puuduse üle kurta,” kinnitas Johan Lõuk.