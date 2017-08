Weekendil valvas kolm Kuressaare teenistuskoera

Pärnus toimunud suurfestivalil Weekend olid korda tagamas ka Kuressaare koerajuhid koos teenistuskoerte Päti, Maru ja Vahvaga.

Pärnus Weekendil turvalisuse järele valvanud koerad said jälle suurürituse kogemusi. Pätt on juba nõnda-öelda vana olija, kes on käinud kõigil kolmel seni toimunud Weekendil. See-eest Maru jaoks oli see esimene suurüritus.

Kuressaare vanemkoerajuht Silvar Rattas arvas, et tänavu oli festivalirahvas rahumeelsem. “Mõningaid korralekutsumisi siiski oli,” märkis ta.

Kuressaare koerajuhi Ljudmila Roi teenistuskoer Vahva oli Weekendil korda tagamas teist aastat. “Esimesel aastal käisin ma lausa kahe koeraga – Kuti ja Vahvaga, kuid Kutt läks sügisest pensionile. Teine suurfestivali aasta jäi meil vahele ning sel aastal olime jälle festivalil korda tagamas,“ rääkis Roi.

Teenistuskoerte ja politseiametnike ülesandeks oli tagada avalik kord ja leida narkootilisi aineid, millega ka edukalt hakkama saadi. Lisaks oli koerajuhtide ja teiste ametnike üks eesmärke pidulistega suhelda ja neid erinevates küsimustes abistada.