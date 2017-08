Diva otsib uut omanikku

Kuressaare kesklinnas kultuurikeskusega ühes majas asuva ööklubi Diva ruumid on viimaks avalikult müüki pandud. Kui seni on korduvalt spekuleeritud, kas klubi ikkagi lõpetab tegevuse, siis nüüd on asi kindel, et vähemalt sama omaniku käes see edasi ei tegutse. 565,3 m2 suuruse pinna eest küsitakse 550 000 eurot.



Diskoteegi esimesel korrusel paiknevad garderoob, tantsusaal, kaks WC-d, abiruumid ja kontor. Teisel korrusel on kaks baari, ladu, ventilatsiooniruum ja kinotehnikaruum. Äripinda müüva Uus Maa Kinnisvara andmeil müüakse Divat tegutseva diskoteegina ehk hind sisaldab kogu inventari.

Ööklubi Diva on kõnealusel pinnal tegutsenud 2003. aastast. Nagu välja reklaamitud, toimub viimane pidu Divas 19. augustil.