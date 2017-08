Heategevusprojekt “Lapsed kooli” stardib täna

Eesti lasterikaste perede liit (ELPL) viib koostöös Selveriga läbi heategevuslikku kampaaniat “Lapsed kooli”, mille eesmärk on koguda koolitarbeid lasterikaste perede toetamiseks. Tänasest saab lasterikkaid peresid abistada ka Saare Selveris.



Lasterikaste perede liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on sügis paljude perede jaoks pingeline aeg, sest kooli alguse puhul langeb pere eelarvele keskmisest suurem koormus. “Selleks, et valmistada lastele rõõmu kvaliteetsete koolitarvetega, kutsungi kõiki inimesi märkama ning annetama koolitarbeid. Korraldajatel on hea meel nii väikese kustukummi, vihiku kui ka kallimate koolitarvete üle,” lisas liidu president.

ELPL kutsub toredaid inimesi vabatahtlikuna koolitarvete kogumisaktsioonis kaasa lööma. Vabatahtlikuks saab ennast registreerida ELPL-i kodulehel.

Igas piirkonnas kogutud asjad lähevad jagamisele just selles maakonnas elavate perede vahel ning annetatud esemed jagatakse õpilastele hiljemalt septembri esimestel nädalatel. Eesti lasterikaste perede liidu vabatahtlikud on kõikides maakondades jagamas infot ja kogumas annetusi 10.–13. augustini, neljapäevast reedeni kell 16–19 ning laupäevast pühapäevani kell 11–15.