JUHTKIRI: Telefoni- ja alkojoove

Kõik teavad, et purjuspäi rooli istumine on äärmiselt taunitav, mis võib ja toobki sageli traagilisi tagajärgi. Olgugi et uduse peaga autorooli istumine on ilmselge oht, tehakse seda ikka. Samamoodi on tükk aega räägitud, et juhtimine ja telefonitoimingud ei käi kokku, kuid ometi sõidab üha enam inimesi ringi, telefon kõrva ääres või pilk ekraanil.

Kuigi tegevus iseenesest tundub süütumast süütum, röövib telefon liikluses nii olulist tähelepanu. Kiire pilguheit ekraanile ei pruugi sellega alati piirduda. Sõnum tahab vastamist, kõne tahab vastuvõtmist. Auto tahab aga juhtimist.

Pealtnäha väikesed asjad võivad lõppeda suurte traumadega ja tuua tagajärgi, mis panevad hiljem kahvatuma kõik selle, miks oli tol hetkel telefoniga rääkimine või ekraani toksimine vajalik. Probleemile annab hoogu juurde asjaolu, et telefonidega on sina peal ilmselt rohkemgi inimesi, kui on neid, kes purjuspäi auto juhtimist harrastavad.