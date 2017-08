Saaremaa tarbijate ühistu esitas esmaspäeval raietaotluse neile kuuluval Raekoja 1 kinnistul asuva hariliku robiinia raieks.



Taotluses on märgitud, et puutüvi on nähtavalt pehkinud ja puu naaberkinnistu poole ohtlikult kaldu vajunud. Et tegu on kaitsealuse puuga, on selle raieks vajalik keskkonnaameti nõusolek.

Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu selgitas, et juba 2012. aastal, kui toimus Kuressaare vanalinna kõrghaljastuse seisundi hindamine, märgiti, et kõnealune puu on tugevasti kahjustunud, kuuludes viimasesse seisundiklassi. Lisaks oli välja toodud, et juurekaelal ja tüvel on mädanik, klambritega toestatud tüvi lõhenenud ning võra ühepoolne ja hõrenenud. Seetõttu soovitati puu kaitse alt välja arvata ja maha raiuda.

“Robiinia seisukord on juba pikemat aega nähtavalt halb olnud. Puu on üha enam naaberkinnistu poole viltu vajunud, muutudes ohtlikuks, ja nüüd, kus naaberkinnistult on raiutud 11 puud, torkab see eriti silma,” tõdes linnavalitsuse heakorra- ja haljastusspetsialist Katrin Reinhold.