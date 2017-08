Linn roogitakse merepäevadeks linnuroojast puhtaks

Kuressaare Linnamajanduse juhataja Mikk Tuisu sõnul on neil plaanis südalinn sel nädalal taas linnusitast puhtaks pesta.

“Merepäevad on kindlasti ka selline aeg, kus tänavad peavad olema eriti puhtad,” lisas ta. “On ka selge, et iga päev me seda teha ei jõua.”

Mikk Tuisk ütles, et südalinna puhastatakse linnusitast vastavalt vajadusele. “Korra nädalas oleme praegu teinud. Tahaks tegelikult vihma saada, kui vihma ei tule, on see nii kinni kititud,” tõdes Tuisk. Samuti on Linnamajandusel plaanis tehnoloogia üle vaadata ja võib-olla osta uus masin, millega koristustöid teha.

Tuisu kinnitusel on koristustööd Linnamajanduse teha. “Absoluutselt, kes see teine seda ikka teeb,” lausus Tuisk. “Tegelikult mingi osa peaks olema ka kinnistu omaniku teha, just see raekoja-esine, Pritsumaja-äärne ja selle ümbrus, kus see probleem on kõige suurem. Lihtsam on aga endal see ära teha, kui hakata seal jagelema ja vaidlema nende asjade üle.”

Kuressaare linnavalitsuse keskkonnakaitse spetsialist Katrin Koppel ütles, et kesklinna on plaanis paigaldada ka linnupeletid. Esimene peleti, milleks on kõrge ridva otsas olev tuule käes lendlev röövlinnukuju, tahetakse paigaldada Rae poe esise puu juurde. “Seal on päris kehv olukord praegu,” märkis Koppel. “Kui see on tõhus, siis saab neid juurde soetada ja ka mujale murekohtadesse paigutada.”

Sel aastal on linna tänavaid linnuroojast puhastatud kolmel korral, viimased koristustööd tehti juuli lõpus ja augusti algul.