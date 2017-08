Liikluspsühholoogi sõnul on sõiduki juhtimise ajal nutitelefoni kasutamine võrdsustatav joobes juhtimisega ning sellega on ilmselgelt probleeme ka Saaremaal.

Vahepeal tuletan endale meelde, et ma ei ole liikluses üksi, ja üks hetk võib rikkuda või lõpetada minu enda või kellegi teise elu,” räägib Regiina, kes sageli mandri ja Saaremaa vahet sõidab.

“Aeg-ajalt tuleb vaadata neid õnnetuid videoid, mis panevad mõtlema. Inimestel on paraku komme tühje hetki sisustada. Endal ei ole küll õnneks mingeid ohtlikke olukordi veel olnud, mind vist hoitakse kõrgemalt poolt.” Ta lisab, et kuigi ta on liikluses tähelepanelik, võib õnnetus juhtuda vaid hetkega.

“Siis, kui Kuressaare ja Tallinna vahet sõitsin, siis vahepeal heitsin pilgu telefonile, aga alati vaid üksinda autos olles,” kinnitab Regiina. Nüüd on seda tema sõnul märgatavalt vähemaks jäänud ning telefoniga seotud ohud on tal ikka pidevalt meeles.

Joobes või telefonis



Autoga tihedalt sõitev Tiina ütleb, et proovib telefoni kasutamisest roolis küll hoiduda, kuid võtab siiski vastu, kui keegi helistab. “Mu tutvusringkonnas väga telefoni ei näpita, eriti kui autos on rohkem rahvast, sest siis saadakse aru, et rohkem on rohkem kui ühe inimese elu ja naljalt ekraani ei nokita.” Samas tunnistab ta, et hoiab telefoni oma vaateväljas, nii et on näha, kui mõni teade tuleb, ning on ka autoroolis telefonitsi kättesaadav ja kui keegi helistab, võtab telefoni vastu. “Kui näiteks eesolev auto ikka tee peal vingerdab, siis on teada, et juht on kas joobes või istub telefonis. Kindlasti võiks siin ikkagi olla täiesti nulltolerants,” arvab ta.

“Ükskord pimedal ajal peatasime Mändjalas kiirust mõõtes ühe sõiduki, mis 70 km alas kiirust ületas,” meenutas politseinik Riho Õun. “Isiku esmane põhjendus rikkumisele oli see, et telefoniga rääkides ei pannud ta 70 ala märki tähele.”

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles, et nutiseadme kasutamine autoroolis on kindlasti probleem ka Saaremaal. “Sel aastal on Saaremaal määratud karistus kuuele autojuhile, kes sõidu ajal kasutasid telefoni ilma käed-vabad süsteemita. Samas ei peegelda see number kindlasti tegelikku olukorda, kuna rikkujaid on keeruline tuvastada, sest politseid nähes pannakse telefon ruttu käest ära,” nentis Antsaar.

Rainer Antsaare sõnul tuleks mõista, et kui rikkumisest hoidutakse ainult trahvi saamise hirmus, siis sellest liikluses midagi paremaks ei muutu. “Me peame juhtidena teadvustama meie tegevusega kaasneda võivaid riske ja nendest teadlikult hoiduma õnnetuste, mitte trahvide vältimiseks,” lisas ta.

Õnnetusi rohkem



Politsei on korraldanud ka sihtsuunitlusega reide, et sellele probleemile rohkem tähelepanu juhtida, kuid paraku peab Antsaare sõnul nentima, et juhtide tähelepanematusest põhjustatud liiklusõnnetusi on Saaremaal praeguseks toimunud kaks korda rohkem kui eelmisel aastal. Roolis käed-vabad süsteemita telefoni kasutamise näiline ohutus on väga petlik ning see jätab auto mõneks ajaks justkui “isesõitvaks” sõidukiks, sest juhi tähelepanu on suunatud mujale kui auto juhtimisele. “Seetõttu paneb politsei inimestele südamele, et roolis olles ei tohi tegelda asjadega, mis segavad auto juhtimist,” hoiatas politseijaoskonna juht.

Liikluspsühholoog Gunnar Meinhard rääkis Eesti Ekspressile, et nutiseadme kasutamine ei ole ohtlik ainult autot juhtides, vaid selle kasutamine on riskantne mistahes sõiduvahendit, ka jalg- või mootorratast juhtides. Samuti võib see mõningatel juhtudel olla ohuks ka jalgsi liikudes. “Nutiseadme kasutamise ohtlikkus sõiduki juhtimise ajal seisneb selles, et juht ei saa liiklusest infot alates hetkest, mil ta pöörab pilgu liikluselt nutiseadmele, hangib sealt infot ja suunab pilgu tagasi liiklusele. Selle aja vältel on sõiduk sisuliselt iseliikuv,” rääkis Meinhard.

Ta lisas, et kui juht valib telefonis numbrit, siis iga numbrit või tähte valides on ta vähemalt kaks sekundit liiklusest “ära” ning mida pikem on ekraanile pühendatud aeg, seda pikemalt ei saa juht teel toimuvast mingit infot. Lisaks on rahvusvahelised uuringud tõendanud, et nutiseadme kasutamine suurendab liiklusõnnetuste tõenäosust 12–20 korda ja 12 korda suurem liiklusrisk on võrdne vähemalt ühepromillise joobega.