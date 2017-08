Pisisaartel on suvi kulgenud rahulikult

Väikesaartel on tänavune suvi seni möödunud üpriski vaikselt ja rahulikult, saarevahtide ainuke tähelepanek on ehk tõsiasi, et jahedavõitu suve tõttu on turistide arv mullusega võrreldes mõnevõrra kahanenud.

“Vähemalt seni on Kesselaiul elu tänavu suvel küll väga rahulikult möödunud,” nentis saare ainuke alaline elanik, seal saarevahi ametit pidav Elsa Vatter. “Möödunud aastatega võrreldes pole meil siin tänavu kuigi palju turiste ka käinud, minu arvestuse järgi on neid praeguse seisuga olnud nii umbes paarisaja inimese ümber.”

Vatteri sõnul on sel hooajal Kesselaidu külastanud peamiselt ikka Eesti oma inimesed. “Välismaalasi on siin väga harva käinud,” lisas ta. “Mõni aeg tagasi käis üks väiksem rühm inglasi.”

Saarevahi arvates on tänavuse kesise turismihooaja peamine põhjus suure tõenäosusega vilu suvi. “Pika kevade ja jahedavõitu suve tõttu on loodus sel aastal kuidagi ajast maha jäänud,” täheldas Elsa Vatter. “Näiteks läinud nädalal oli meil siin veel võimalik metsmaasikaid korjata, mis puutub aga valgesse klaari, siis praegu on õunapuu küljes vaid pisiksed punnid. Tavaliselt on see õunasort juuli lõpus ja augusti alguses söömiseks ikka küps olnud.”

Ka Vilsandil on tänavune suvehooaeg viperusteta kulgenud. “Meie selle aasta tippsündmus Vilsandi päevad on möödas ja need möödusid rahulikult,” möönis saarevaht Avo Piisk.

Vilsandit külastavate turistide kohta oli Piisal aga üks tähelepanek. “Võib öelda, et viimastel aastatel on meile siia hakanud rohkem Lääne-Euroopa turiste jõudma,” ütles ta. “Kui varem käisid välismaalastest siin peamiselt soomlased, eriti aga lätlased, siis nüüd on nende rahvaste osakaal märkimisväärselt kahanenud. Asemele on tulnud hoopiski sakslased ja tänavu näiteks ka hollandlased.”

Rääkides turistide käitumisest väikesaartel, olid nii Avo Piisk kui ka Elsa Vatter ühel meelel. Mõlema saarevahi väitel on väikesaari külastanud inimesed olnud väga viisakad ja näidanud üles austust kohaliku looduse ja kohalike olude vastu. “Sel aastal pole meil turistidega küll mingeid pahandusi ette tulnud, kõik nad on käitunud väga viisakalt,” kinnitas Kesselaiu saarevaht Elsa Vatter.