Täna kell 12 sildub Roomassaare sadamas Kuressaare vapilaev EML Admiral Cowan. Vapilaeva on tervitamas linnavalitsuse esindajad ja Kuressaare linnaorkester ning tseremooniast on oodatud osa saama kõik huvilised. Miinijahtija on Kuressaare merepäevade ajal soovijaile külastuseks avatud reedel ja laupäeval kell 12–16.