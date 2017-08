Eilsega sai peaaegu selgeks, milliste käilakujudega kohalikud poliitjõud uue Saaremaa valla võimutüüri lähevad püüdma. Ainsana on kaardid avamata EKRE-l.



Viimasena suurematest erakondadest, mis kohalikel valimistel oma nimekirjaga Saaremaa vallavolikogu kohti läheb püüdma, tegi eile oma esinumbri ja vallavanema kandidaadi teatavaks Keskerakond. Kui nimekirja tipus on Enn Eesmaa, siis vallavanemana näevad keskerakondlased Aivar Aru.

Enn Eesmaa sõnul on ta Saaremaaga lähemalt seotud juba paar aastat ja jälgib pidevalt siin toimuvat. Saaremaa vallavolikogusse valituna kavatseb ta seal ka tõsiselt tööle hakata.

Keskerakonna Saaremaa piirkonna esimees Mihkel Undrest ütles vallavanema kandidaati Aivar Aru esitledes, et tema peale võib kindel olla. “Ta annab oma parima,” kinnitas piirkonna juht.

Aru ise ütles, et omal ajal ta küll lahkus Keskerakonnast, mida ta senimaani ei kahetse, aga kui sai selgeks, et Saaremaast saab üks suur omavalitsus, siis tekitas see soovi tagasi tulla.

Kui vaadata teisi konkurente vallavanema kohale, siis kõige esimesena, juba läinud aastal, kinnitas valmidust vallajuhi ametikoht vastu võtta praegune Kuressaare linnapea Madis Kallas. Tänavu juuni alguses kinnitati ta sotside poolt ka ametlikuks kandidaadiks.

Mai lõpus Kuressaare raekoja keldris toimunud Reformierakonna valimiskampaania ametlikul avamisel käidi vallavanema kandidaadina välja naistearst Tiiu Aro. 65-aastase Aro sõnul tagavad Saaremaa eripärad, et elu siin saab minna ainult paremaks, samuti nentis ta, et “elanikkond küll vananeb, kuid see ei tähenda, et hallipäised prouad ja härrad ei võiks oma kogemust kõige paremal moel rakendada ühtse, terve, asjaliku, tugeva Saaremaa heaks”.

IRL-i esinumber ja ühtlasi vallavanema kandidaat on Kaido Kaasik. “Kaotama me ka ei lähe,” ütles Kaasik juulis Saarte Häälele. Tema sõnul on uue valla puhul tähtis see, et vedama hakkaks koostöövõimeline koalitsioon ja hea meeskond. IRL on valmis sellesse panustama.

EKRE Saaremaa ringkonna eestvedaja Meelis Malk ütles Saarte Häälele, et kõik erakonna valimisnimekirja ja kandidaatidega seonduv tehakse avalikuks 5. septembril, kui lõpeb kandidaatide registreerimine. Siis tehakse avalikuks ka partei kandidaat vallavanema kohale.

Valimisliit Saarlane on teatanud, et nende esinumber ja vallavanema kandidaat on praegune Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker, loodav valimisliit Meie Saaremaa on nimetanud oma esinumbrina aga Harry Raudveret.

Valimistoimingud



Saaremaa vallavolikogusse saavad kandideerida inimesed, kelle elukoht on 1. augusti seisuga mõne ühineva omavalitsuse territooriumil.

Alates 16.08.2017 kuni 31.08.2017 esitatakse valimisliit valla ja linna valimiskomisjonile registreerimiseks.

Alates 16.08.2017 algab kandidaatide registreerimiseks esitamine.

5.09.2017 lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine (kell 18).

Allikas: vabariigi valimiskomisjon