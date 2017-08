Coop Pank seab end sisse kaubamajas

Tõsiasi, et Coop Eesti ostis Krediidipanga ja selle tulemusel sünnib uus pank, ei muuda klientide jaoks vähemalt esialgu suurt midagi. Siiski, panga nimest kaob Krediidipank ja asuma hakkab uue nimega Coop Pank Saaremaa kaubamajas.



Esialgu veel Coop Krediidipanga turundusjuht Tiina Tali kinnitas, et kontor kolib tõepoolest peagi Saaremaa kaubamaja ruumidesse. Millal täpsemalt, ta veel ei täpsustanud. “Kolimisel on kaks põhjust: esiteks, kuna Coop Pank hakkab tegema tihedat igapäevast koostööd Coopi kauplustega, püüame kõikjal, kus mõislik ja võimalik, kolida ka panga esinduse Coopi kauplusega sama katuse alla,” selgitas Tali.

Teiseks on uus asukoht turundusjuhi sõnul väga hea ja klientidele mugav külastada. Kõik senised Kuressaare Krediidipanga töötajad jätkavad tööd Coop Pangas.