JUHTKIRI: Ahoi, mererahvas!

Tänavused Kuressaare merepäevad tõotavad tulla tõeliselt vägevad. Esinejate nimekiri on oi- oi kui pikk. Kes aga muusikast ei hooli, saab mõttekojas mõtteid mõlgutada või siis hoopis merele minna. Lastegi peale on mõeldud ja kõht ilmselt samuti tühjaks ei jää. Ühesõnaga, midagi huvipakkuvat peaks endale kavast leidma igaüks.

Värvikate esinejate seas ei ole aga ainult muusikud. Täitsa olemas on ka tähetark ja blogija, kellel mõlemal vaat et rohkemgi fänne kui mõnel hõbekõril. Võib vaid ette kujutada, kui palju inimesi merepäevade mõttekotta nende tarkusi kuulama tõttab. On ju sealne programm suisa prii.

Kuressaare merepäevade eel tahtsid vägisi tõsta pead küll mõned ebameeldivamat sorti seigad, nagu sponsorraha puudus ja arusaamatused osa kohalike toitlustajatega, kuid see on kõik minevik ja külastajaid suurt ei puuduta. Mererahval tasub vaid minna festivali alale ja küllap seal juba meri ja muusika ning maagilised väed teid hoiavad.