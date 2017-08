Kärlal avati eile uhiuus rahvamaja

SA Lääne-Saare Kultuur tegevjuht Pille Mägi ütles Saarte Häälele, et vastvalminud rahvamaja mahutab kuni 200 inimest ja on vanast majast kaks korda suurem kohe kindlasti.

“Kui kahte maja võrrelda, siis seal ei olegi mitte midagi võrrelda – teine maja oli ikkagi väga vana ja väsinud hoone, nii sisemuselt kui ka välimuselt ja ka ruumi poolest, praegune on ikkagi kõikidele nõuetele vastav kaasaegne hoone,” rääkis Mägi, lisades, et on uue majaga igati rahul.

Mägi sõnul on rahvamajas suur lavaga saal, bändiruum, pisike kohvikunurk, raamatukogu ja harjutusruum, kus saavad tegutseda erinevad ringid.

Uue maja esimene üritus on pühapäeval toimuv Lääne-Saare valla beebide pidu. “Riburada pidi hakkab sealt edasi minema, eks see kultuurihooaeg algab ju tegelikult oktoobrist,” nentis Pille Mägi.

Ta lisas, et ehitus läks koos mööbliga maksma natuke üle 1,4 miljoni euro.

“Planeerisime 1,5 miljonit, aga tegelikult tuli natukene ikkagi meile soodsam.” Ehitustööd tegi AS Tesman. Leping allkirjastati 22. juunil 2016 ja ehitus läks lahti pärast eelmise aasta Kärla Triipu ehk pärast 4. augustit.

Nüüdsed avamispidustused lõppesid aga juba kaheksandat korda toimunud Kärla Triibuga, kus võis näha ka kolmeminutilist videoklippi maja valmimisest.