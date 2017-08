Kaunid kodud upuvad lilleilusse ja rohelusse

Kuressaare tunnustas eile taas kauni kodu konkursi võitjaid ja aasta parimaid heakorratöötajaid. Ühtekokku anti seekord välja seitse tunnustust.

Neist üks, kaunilt kujundatud eramuaia eest, läks Kitsas tn 7/7a omanikule Jaan Tingule.

Jaani õuel on kaks tibukollast puitpitsiga ehitud nukumajalikku kodukest, mille aknaaluseid ääristavad roosid, ning kena hoolikalt pügatud muruplats õunapuude all. Tundub uskumatu, et mees ise seal päris püsivalt ei elagi.

“See on mu lapsepõlvekodu, ema-isa maja,” tunnistas Jaan. Ometi käib ta Saaremaal tihti. Hoovil asuvatest majakestest ühes elavad üürilised, teine on jätkuvalt Jaani päralt. Tänavaäärne maja on 95 aastat vana, teisel on aastaid kümme. Seda aga väikse mööndusega. Nimelt on hoovipoolse maja vundament tegelikult üle saja aasta vana. Maja vajas lihtsalt uuesti ülesehitamist, et see veel vähemalt sada aastat kesta võiks. Kõik on muidugi tehtud muinsuskaitse reeglite järgi.

Päikse käes eriti kirkana näivad roosid, mis aeda ehtimas, on ilus mälestus Jaani emast ning imposantne tuulelipp katusel mälestus isast. Olgu mainitud, Jaani tunnustusega pärjatud maja on ka müügis, kuna peremees elab püsivalt ikkagi mandril. Hind sellel 180 000 eurot. Kuid kui ostjat ei leidu, siis mees ei kurvasta. Sedavõrd armas on talle lapsepõlvekodu. Pikalt Saare Kaluris kaugsõidulaeval töötanud mees sattus mandrielu peale pärast seda, kui tuli Eesti Vabariik ja kolhoosid kokku kukkusid.

Jaani lapsepõlvekodu puhul tõi hindamiskomitee välja, et vanalinna muinsuskaitsealal renoveeritud hoone ja õueruum on säilitanud oma miljöölise väärtuse nii arhitektuurselt kui ka haljastuslikult. Õunapuuaed koos efektse roosipeenraga moodustavad aga pilkupüüdva terviku.

Kauni eramuaia eest tunnustas linn ka Ene Riisi ja Kaido Lesta, kelle Luha tn 6 kinnistul asuva kodu puhul tõi komitee esile, et renoveeritud elamu ja kõrvalhooned ning piirdeaed säilitavad piirkonnale omast miljööd. Haljastus ja väikevormid on aga kerkinud justkui üleöö.

Stipendium määrati ka Anu ja Margus Hietile. Nende Sinilille tn 6 asuva kodu puhul meeldis komiteele, et tervik on tasakaalus ning hoovis on ajaveetmiseks õdusaid nurgakesi. Aiast ei puudu ka viljapuud ja köögiviljapeenar.

Kõrghaljastuse väärtustaja stipendium määrati Aili ja Raivo Jaansonile Vahe tn 7 kinnistu eest. Nende väike maja väikesel krundil on uppunud rohelusse ja tulemus on salapärane.

Aasta heakorratöötaja stipendiumi pälvisid Kudjape kalmistu haljastaja Vilve Pors ja Kuressaare Elamute Hoolduse majahoidja Ain Udrik.

2017. aasta kauneima asutusena tunnustati mitterahalise tiitliga Kuressaare gümnaasiumi.

Kauni kodu tiitliga kaasnes 230 euro suurune stipendium ning aasta heakorrastajad said 215 eurot. Ühtlasi kaasnes elulõnga kujutisega majamärk tekstiga “Tänuks ilu ja korra eest Kuressaare Linnavalitsuselt”.

Linna kodukaunistamise komiteesse kuuluvad linnavalitsuse heakorra- ja haljastusspetsialist Katrin Reinhold, vanemarhitekt Maria Reimal, Kuressaare ametikooli kutseõpetaja Reena Smidt, Eesti kodukaunistamise ühenduse volikogu liige Leo Filippov ning Puuspetsialist OÜ tegevjuht ja arborist Tõnu Ling.