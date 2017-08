Merepäevad pakuvad nii muusikat kui ka esoteerikat

Kuressaare merepäevade suurim tõmbenumber Kerli eelistab merele metsa, Igor Mangi hinge paitavad enim hoopis mäed ja kuusemetsad. Kalade tähtkujus sündinud Mallukas metsast aga suurt ei hooli.

21. Kuressaare merepäevade pressikonverentsil tutvustasid korraldajad tänavuse festivali sisutihedat programmi, millest suur osa on publikule tasuta. Homse hilisõhtuni kestva festivali märksõnad on müstika, ürgsus ja puhas loodus, mis väljendub nii esinejates kui ka teemades, mille üle arutletakse mõttekojas.

Merepäevade programmijuht Mari-Liis Pärn selgitas, et tänavuse festivali teema sündis pikkade arutelude käigus. “Jõudsime sinna, et tahame merele juurde tuua müstika poolt,” rääkis ta. Sellest inspireerituna sai peaesinejaks kutsutud Kerli, keda paelub just maagia ja loodusega seonduv. Samuti aitab selle suve festivali sõnumit kanda tuntud tähetark Igor Mang, kes peab nii reedel kui ka laupäeval mõttekojas loengu “Neli aastaaega inimeses”.

Peaesineja Kerli märkis, et on ise küll pärit nõidusliku väega Lõuna-Eestist, kuid ka Saaremaal on ta alati tajunud erilist hingust. Muu hulgas leidis ta kord Saaremaal rannas jalutades juhuslikult luige sulgi, mida ta nüüd igal pool kaasas kannab.

Kerli tõdes siiski, et vee olemus on kuidagi raskepärane ja nii on vesi olnud tema jaoks kuidagi ebamugav element. Alles viimasel ajal on ta hakanud ennast ka vees hästi tundma. “Merd meeldib kõigile inimestele vaadata, midagi väga ürgset on selles,” lisas ta siiski.

Kerli hommeõhtusest kontserdist tõotab tulla tõeline sündmus. “Oleme selle esinemise kallal pikka aega vaeva näinud,” kinnitas laulja. Kerli lisas, et tal on veel vaja kontserdiks mõned asjad ehitada: “Käed on praegugi makrofleksiga koos…”

Astroloog Igor Mang ütles, et tal on Saaremaaga väga kauge ja sügav seos. “Minu kaksikõde on abielus saarlasega,” viitas ta. Mang tõdes aga, et tal tuleb olla solidaarne Kerliga, kuna tedagi tõmbavad pigem metsad ja mäed. Saarlaste sidet merega näitab aga see, et Mangi tehtud statistika järgi on Kuressaares enim Kalade tähtkujus sündinud inimesi.

Blogija Mallukas märkis, et temal Saaremaaga suuremat sidet pole. «Olen siin käinud lapsena ja mulle meeldib siin väga,» lisas ta. Esimest korda on ta Saaremaal koos oma kahe lapsega. Fännid saavad kuulsa blogijaga kohtuda mõttekojas, kus ta annab kokkamistunni. Malluka sõnul võivad tema road algul keerukad tunduda, kuid tegelikult on need väga lihtsasti valmistatavad ja maitsevad ka lastele. Silma tasub peal hoida ka Malluka blogil, kuhu on samuti merepäevade kohta sissekandeid oodata.