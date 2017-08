Muhus taaslavastatakse operatsioon Albion

Juba seitsmendat korda korraldab Saaremaa Sõjavara Selts 20. augustil ajaloopäeva. Seekord on ettevõtmine pühendatud Esimese maailmasõja ühele suuremale meredessantoperatsioonile Albion, mille käigus keiserliku Saksamaa armee vallutas Tsaari-Venemaalt Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa.



Ajaloopäeva korraldaja ja Saaremaa Sõjavara Seltsi üks eestvedajatest Margus Sinimets ütles, et nagu traditsiooniks saanud, plaanivad nad ka seekord ühe suurejoonelise sõjalavastusega maha saada. “Kuna eeloleval sügisel möödub täpselt sada aastat operatsioonist Albion, siis lavastamegi ühe episoodi sellest sõjalisest ettevõtmisest,” rääkis ta. “Täpsemalt aga on ajaloopäeval osalejatel võimalik näha, kuidas sakslased 1917. aasta oktoobris tegid dessandi Koguva külla ja vallutasid Muhu saare.”

Sõjalavastuse koht on Koguva küla ja see korraldatakse koostöös Muhu muuseumiga. Margus Sinimetsa sõnul osaleb taaslavastuses umbes 70–80 meest Eestist, Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast, Leedust ja Lätist. “Kahjuks tuleb tõdeda, et osaliste arv on möödunud aastate sõjaetendustega võrreldes seekord mõnevõrra väiksem,” lisas ta. “Põhjus on selles, et just praegu toimuvad Esimesele maailmasõjale pühendatud taaslavastused ka Tšehhis ja Poolas, mistõttu sealsed mehed Eestisse sõita ei saa.”

Operatsioonile Albion pühendatud sõjalavastus etendub Koguval Eesti taasiseseisvumispäeval algusega kell 13. “Ajastus on märkimisväärne, sest võib oletada, et ilma operatsioonita Albion poleks olnud ka Eesti iseseisvumist 1918. aasta veebruaris, sest just selle operatsiooniga algas Saksa vägede sissetung Eestisse,” märkis Margus Sinimets. “Meie riigi väljakuulutamine sai aga paljuski teoks tänu ootamatult tekkinud võõrvõimuvaakumile – Vene võim lahkus kiiresti, kuid Saksa võim ei jõudnud piisava kiirusega saabuda.”

Saaremaa Sõjavara Selts korraldab ajaloopäevi juba aastast 2012. Ka esimesed ajaloopäevad olid pühendatud 1917. aasta sügisel aset leidnud sündmustele. Toona oli aga rõhuasetus teine – taaslavastus pühendati 95 aasta möödumisele päevast, mil Esimese maailmasõja sündmused jõudsid Saaremaa pinnale.