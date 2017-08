Kui mandri ja suursaarte vahelise laevaliikluse suvine kõrghooaeg lõpeb, analüüsivad Tallinna Sadam ja tema tütarfirma TS Laevad reisijate statistikat ja otsustavad selle põhjal, kas on vaja viies laev osta.



TS Laevadele kuulub praegu neli uut parvlaeva: Tõll, Piret, Leiger ja Tiiu. Lisaks kehtib ettevõttel 1. oktoobrini parvlaev Hiiumaa prahtimisleping ja asenduslaevana saab vajadusel kasutada ka Regulat.

Hiiumaa veabki praegu reisijaid täiskoormusega, samuti on käigus Regula, kuna parvlaev Tiiu on juuli lõpust alates rivist väljas ja ootab Soomes remonti.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ütles, et parvlaev Hiiumaa on neil oktoobrini olemas ning kogu suve on TS Laevad ilusasti hakkama saanud. Viienda laeva ostmise küsimus on tema sõnul siiski jätkuvalt aktuaalne. “Oleme kokku leppinud, et kui meil on suvestatistika käes ja hooaeg lõpeb, siis istume rahulikult maha ja arutame seda,” rääkis Kalm ERR-ile.

Vastavasisuline analüüs peaks valmima septembris. “Siis on meil selle aasta koormusest selge pilt ees. Arutame koos majandusministeeriumiga, sest nemad on teenuse tellijad,” ütles Kalm ja lisas, et praegu on veel natuke vara prognoosida võimalikku otsust.

Leping majandusministeeriumiga ütleb, et kui neljast laevast ühel juhtub rike, peab Tallinna Sadam tagama varulaeva olemasolu 24 tunni jooksul.

Suvisel kõrghooajal ja lisareiside korral on Saaremaa liinil tihti kolm laeva käigus ja Hiiumaa liinil kaks.