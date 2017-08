Enn Eesmaa Saaremaale ei koli

Keskerakonna esinumber, riigikogu aseesimees Enn Eesmaa ei plaani ka vallavolikogusse valimise korral püsivalt Saaremaale asuda, kuid lubab rahvaesindajana siiski pühendunult kohalikku asja ajada.



Eesmaa ütles Saarte Häälele, et Kuressaarde ennast sisse kirjutades täitis ta lihtsalt seadust.

“Dura lex, sed lex – seadus on karm, aga ta on seadus,” sõnas ta ja lisas, et kui poleks nõuet kandideerimiseks ennast Saaremaale registreerida, poleks ta seda ilmselt teinud. Eesmaa märkis, et tal on Kuressaares ka sugulased, kuid nende juurde ta sisse kirjutatud ei ole.

Saaremaa asjadega kursis olemiseks ei pea Eesmaa sõnul siin ilmtingimata kohal olema. Ta lisas, et tal käivad mõlemad kohalikud lehed, mida tema ja tema nõunikud loevad tähelepanelikult iga päev. Samuti saab ta infot Keskerakonna Saaremaa piirkonna kuraatorina.

Eesmaa kinnitas, et volikogusse valimise korral asub ta seal aktiivselt tööle ja hakkab igakuiselt ka Saaremaal käima, nii nagu viimastel aastatel on välja kujunenud.