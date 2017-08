JUHTKIRI: Kes senti ei korja, see…

Turismimaks on iseenesest justkui jalg­ratas, mida ei ole vaja leiutama hakata. Näiteid, kuidas ja kui palju seda kogutakse, leiab lähemalt ja kaugemalt. Sellegipoolest on küsitav, kas selle rakendamine toob lõppkokkuvõttes endaga kaasa rohkem tüli või tulu.

Ühe mõttena on lendu lastud, et lihtsaim viis seda koguda oleks juba Virtsu sadamas. Kes seda aga tegema hakkaks, kas liini teenindav ettevõte tahaks endale sellist kohustust? Üksjagu segadust tekitas juba ju n-ö saarlase soodustus, mis ometigi üsna üheti mõistetavalt toimima peaks. Kuidas hakata nüüd vahet tegema turistil ja tavareisijal? Või kõik, kes pole saarlased, aga tulevad siia külla, ongi turistid?

Turismimaksu kasuks räägib muidugi see, et summa, mille iga turist loovutama peaks, on niivõrd väike, et selle pärast keegi tulemata vaevalt jääks. Samas summa, mis kokku tuleks, oleks kõigi eelduste kohaselt selline, millega annaks juba midagi turismivallas ka ära teha. Õige veidi meenutab aga ettevõtmine siiski kunagise sõumehe Peeter Ristsoo ettevõtmist, kui ta igalt eestlaselt kahekroonist ootas.