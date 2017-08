Kõik Orissaarde kohvile!

Hoovikohvikute traditsioon on järjega jõudnud ka Orissaarde, kus täna ootab kohvitajaid, einestajaid, maiustajaid külla kokku 13 majapidamist.



Laupäeval kella 11-st kuni kella 17-ni õhtul saab Orissaare alevikus ja ka vallas külastada mitmesuguseid kohvikuid, kus igaüks leiab midagi oma maitsele.

Ürituse üks korraldajaist Merlika Loo ütles, et esimest korda sellist ettevõtmist planeerides ei julgenud ta alul loota rohkem kui kümmet osalejat. “Inimesed tulid ideega küll hea meelega kaasa, kuid vahepeal tuli natuke utsitada ka. Eelkõige selle pärast, et osal ei ole olnud palju kokkupuudet selliste üritustega. Need, kes on varem kusagil kohvikute päeval käinud, suurt kihutuskõnet ei vajanud ning 13 osalejat on väga hea number,” rääkis ta.

Tervislik joon



Lisaks korraldajarollile osaleb Merlika ka ise Ranna puiestee 8 hoovikohvikuga. “Meil on korterelamu ning koos nelja perega serveerime suitsukala ja tervislikke, nisujahu ja valge suhkruta kooke,” sõnas ta. Merlika lisas, et tervislikku joont järgivad paljud Orissaare hoovikohvikud. “Nisu ja valget suhkrut ei tarbi igapäevaselt ka ning tundub, et ka teised kohvikud on otsustanud serveerida tervislikku toitu.”

Orissaares Võidu 51 ootab külastajaid Valge kaminakohvik, kus Juta Valge koos kahe lapselapsega plaanib külastajaid kostitada ühe õige söömaajaga. “Saab soolast, magusat ja suppi, nagu üks õige söögikord olema peab,” märkis Juta. “Mõtlesin, et elu on vaja elavdada ja et nii laisk ei tohi ka olla, ning andsingi oma nõusoleku kohvikupäeval osalemiseks. Käisime Muhu kohvikutes ka ära ja siis tekkiski mõte, et aitaks ka omalt poolt üritusele kaasa,” lisas ta.

Nõnda siis on kaminakohviku perenaine kindlasti lubanud suppi ja pannkooki, kõik muu on tema sõnul alles lahtine.

Kitsas tee 6 serveerivad omaküpsetatud leiba ja muid küpsetisi Rauga pere naised. Marit Rauk ütles, et veenis kuulutust nähes osalema ka oma ema ja õe. “Ema on meil kogu aeg küpsetanud ja ilmselt sealt on see pisik ka külge jäänud. Ma ise armastan magusat ja õde küpsetab leiba,” rääkis Marit. Kõrvale saab kodust mahlajooki, kohvi või kodupeenralt korjatud melissist valmistatud teed.

Väikesed kiiksud



Kitsal tänaval majas number 2 avatakse aga Laste Oma Kohvik, kus saab nii batuudil hüpelda kui ka magusaid ja soolaseid ampse. Võidu tänava maja number 32 terrassil avatavas Rüütlite rõdukohvikus pakutakse smuutit ja muffineid. Jäätisesõbrad võivad koonduda Künka 8 kohvikusse, kus jäiste maitseelamuste kõrvale mängivad muusikat Vinüülika poisid. Kuivastu maantee Maru kohvikus ootab külastajaid ees lai valik Maru mahedikurulle, päevasuppi, pannkooke ja muid “väikese kiiksuga” tervislikke ampse.

Saikla veski pakub ümberkaudsete külade taludes valminud lemmikvaaritusi ning vaadata saab ka näitust “Juhtumised Saikla veskis ja selle ümbruses”. Rautsi talus oodatakse talusaadustest valmistatud toitu proovima ja kaema, mismoodi Rautsi talu kraam poelettidele jõuab. Villa Uueelu õuel toimetav EMA kohvik on toitude valmistamisel võtnud arvesse erinevate põlvkondade emade õpetusi. Lahe talu mereäärses kohvikus saab nautida kalasuppi, nostalgilisi beljašše ja kooke koos koduse limonaadiga ning muidugi miljonivaadet.