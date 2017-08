Maailmarändurid jõudsid elektriautoga Saaremaale

Elektriautoga Tesla Euroopas ja Aasias ringi rändav noorpaar alustas oma retke aprilli keskel Šveitsist ja on nüüdseks jõudnud Saaremaale.

Tesla roolis istuv Benedikt Ummen ütles Saarte Häälele, et sellist reisi ajendasid neid ette võtma inimesed, kes kahtlevad elektriautode võimekuses. “Kui ostad endale elektriauto, siis kõik küsivad, et kui kaugele sa sellega sõita saad, kas saad sellega ka puhkusereisile minna, kas see on ainult linnas sõitmiseks. Kõik pelgavad, et ei jõua elektriautoga kuigi kaugele. See oligi meie motivatsioon – siin ma nüüd olen!”

Benedikti kaassõitja Magdalena Witty sõnul valiti Tesla seetõttu, et sellel on üks suurematest akudest omasuguste elektriautode seas, ühe laadimisega saab sõita 400–500 kilomeetrit. Auto laeb orienteeruvalt kaks ja pool tundi.

Noorpaar on teel olnud peaaegu neli kuud ja reisiga loodavad nad lõpule jõuda kuu aja jooksul. Ummen lisas, et pühapäeval jõuti Eesti pinnale ja kolmapäeval Saaremaale. “Pidime täna (reedel – toim) juba Lätti minema, aga meile meeldis väike ja hubane Aavikunurga külalistemaja niivõrd, et otsustasime veel üheks lisapäevaks jääda,” rääkis Ummen.

Enne Eestisse jõudmist oli paar läbi sõitnud Balkani riigid, Bulgaaria, Türgi, Iraani, Türkmenistani, Usbekistani, Kasahstani, Kõrgõzstani ja Venemaa. Noorte järgmine sihtpunkt on Läti.