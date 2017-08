Madis Kallas: turismimaks tooks saarele 1,5 miljonit

Taas päevakorda kerkinud turismimaksu teema puhul leiavad saarlased, et lihtsaim viis oleks 50-sendist või 1-eurost maksu koguda maakonda tulevatelt turistidelt juba Virtsu sadamas.



Kui mujal maailmas on julgelt rakendatud turismimaksu, siis Eestis pigem peljatakse selliste maksude sisseseadmist. Ometi mõlgutavad mõned omavalitsused mõtteid turismimaksu kehtestamisest – iseküsimus on, kui suur see võiks olla ja mida maksurahaga peale saaks hakata, tõid välja TV3 “Seitsmesed uudised”.

Ettevõtlusminister Urve Palo sõnul ei ole Eestis üleriigiliselt plaanis turismimaksu kehtestada. “Põhipõhjus on see, et ka ettevõtjad ütlevad, et turist on ikka veel hinnatundlik ning iga euro, mis läheb hinnale otsa, võib nad ära peletada,” tähendas Palo.

Samas näitas uudiste tarvis tehtud tänavaküsitlus turistide seas, et mõneeurone lisamaks neid Eestit põlgama ei paneks. Eranditult tõdeti, et samasugune maks on ju ka mitmetes teistes riikides – näiteks Leedus Palangas 1 euro ja Itaalia pealinnas Roomas koguni 6 eurot öö kohta – ning keegi ei jäta seepärast kuskile minemata.

“Inimesed tulevad ju siia üle maailma kohale, 1–2 lisaeurot ei löö neil kindlasti jalgu alt,” kinnitas Ameerikast Eestiga tutvuma tulnud Craig.

Minister Palo tõdes aga, et turismimaksu sisseseadmine peaks olema siiski omavalitsuste endi otsustada. “Seda saaks teha koostöös ettevõtjate ja omavalitsustega, sest kui sellist maksu koguda, peaks ettevõtjatel olema selge, mida selle maksu eest ikkagi tehakse kõnealuses piirkonnas, et turismi edendada,” märkis minister.

Turismimaksu teema on viimastel aastatel tavaliselt ikka suveperioodil tõstatunud ka Kuressaares. Nii ka tänavu. Kuressaare linnapea Madis Kallas tõdes, et varem on räägitud turismimaksu suurusena Saaremaal 1 eurost ja 50 sendist. “Eks rahasumma, mis tekib, on selle põhjal ikkagi arvestatav,” sõnas Kallas. “See on umbes poolteist miljonit eurot, mis sealt võiks kokku tulla, ja selle eest saaks teha rohkem turundust, korraldada suuri üritusi.”

Ka Jurna talu peremees Mati Tarvis pooldab turismimaksu, kuid tema arvates ei peaks see lisanduma rangelt majutuskuludele, vaid turistid võiksid selle tasuda juba sadamas. Lihtsaim viis oleks tema hinnangul maksu koguda nii, et lisanduks näiteks 2 eurot üle Suure väina veetava auto pealt. “Saaremaa on ses suhtes paremates tingimustes, et me saaksime kõik ära korraldada juba Virtsu sadamas. Kui turist tuleb Saaremaale, saab ta maksu kohe kassas ära maksta,” kõneles Tarvis.

Kui praegu maksab sõiduauto täispilet Saaremaa liinil veidi üle 8 euro, siis järgmisest aastast võiks see tema hinnangul vabalt olla kuni paar eurot kallim. Ja seda just turismimaksu võrra. “Ma ei usu, et keegi selle pärast otsa ringi keerab,” nentis turismiettevõtja.

Sama meelt on Madis Kallas. “Kõige mõistlikum olekski maksu, kui see üldse peaks kunagi tulema, koguda ikka kuidagi laevadega seonduvalt. Nii oleks inimestel kõige lihtsam.”