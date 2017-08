Paadimeistrid merepäevadele ei tulnud

Alati Kuressaare merepäevadel üheks n-ö maskotiks olnud Saaremaa väikelaevatootjad loobusid sel aastal osalemast, kuna korraldajad hakkasid neilt küsima osalustasu ja pakkusid üsna väikest esitluspinda.

Tootjad ei ole merepäevasid pidanud müügikohaks ja üldjuhul seal paate maha ei müüdudki. Vaid mõned üksikud. Pigem oli tegu missiooni täitmisega merega seotud üritusel. Sel aastal tootjaid ei ole.

Saarte Hääl rääkis mitme ettevõtjaga ja need märkisid, et kümnete ja isegi sadade kilomeetrite pikkust reisi paatide kohaletoomiseks ette võtta, neid näidata ja sellele peale maksta, ei ole väga rentaabel. Selle raha eest võib merepäevadele tulla niisama, sõpradega aega veetma.

Fred Keert Kasse firmast ütles, et asi pole üldse rahasummades, vaid pigem on see selline põhimõtteline küsimus. Pealegi olnuks ka esitlusala väga piiratud ja paatide presenteerimine üsna keeruline.

Merepäevade pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles, et kõigile messialale kutsutuile saadeti tõepoolest ühesugune pakkumine ja lisati ka võimalus läbirääkimisteks. Raha hakati paadimeistritelt küsima seetõttu, et keegi ei saaks eelist.

Paadimeistrid tegid merepäevade aseainena oma töökodades avatud uste päevad, kuid paljude arvates ei täida need sama ülesannet kui merepäevadel osalemine.