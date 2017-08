Pullilt saadud löök osutus saatuslikuks

Mustjala vallas Selgase külas hukkus neljapäeval pullilt saadud löögi tagajärjel 74-aastane vanahärra, kes oli üle pika aja taas loomi ajama läinud.

Selgase külas oli eile rahulik ja päikesepaisteline, nagu ühel õigel suvepäeval ikka, kuid alles mõni päev tagasi oli üht siinset perekonda tabanud ränk tragöödia. Mööda inimtühje külateid jalutas eile Ellen-Kai Teder, kes sattus neljapäeval juhtunud õnnetuse ajal sündmuskoha läheduses olema. Ta tegi parajasti kepikõndi, kui kiirabiauto tulede vilkudes ja sireeni huilgamise saatel karjamaa värava poole kihutas.

“Ma olen siin tegelikult lihtsalt suvitamas ning läksingi külavaheteedele kepikõndi tegema,” rääkis Teder. “Ühel hetkel kuulsin kiirabiauto sireeni ja jõudsin sinna karjamaa värava vahele, kus kiirabi peatus. Mehe poeg ja naine olid samuti sündmuskohal ning meeleheide oli ikka näha ja kuulda,” lausus ta.

Väidetavalt olla loomi tavaliselt ajamas käinud Indrek, hukkunud Jüri poeg, kuid seekord võtnud isa üle pika aja taas nõuks loomad ise ära viia.

Kui ta oli juba liialt kauaks ära jäänud, läksid pereliikmed otsima ja leidsid ta karjamaa värava juurest vigastatud rindkerega. “Lehm ja pull olid ka veel aia vahel ja vaatasid seal vihase näoga ning nägid üsna hirmsad välja,” meenutas Teder.

Ta lisas, et pererahvas oli tema teada eelmisel õhtul heina teinud ning nii poeg kui ka isa olid mõlemad väsinud.

“Isa oli hommikul, kui poeg alles magas, läinud siis loomi ajama. Tal oli endal südamega ka probleeme, aga võttis rohud vist sisse ja läks, ning kui poeg Indrek ärkas, hakkas ta muretsema, et isa on pikale jäänud,” rääkis Ellen-Kai Teder. “Traagiline on see ikka, toredad inimesed on,” lisas naine.