Sõrvest leiti veel kahe Saksa sõduri hauad

Saaremaal külaskäigul viibiva huviühenduse Ösel 1941–1944 liikmed leidsid mõni päev tagasi Sõrves Laadla külas veel kahe Saksa sõduri hauad.

Huviühenduse Ösel 1941–1944 esimees Ralf Baltes ütles, et juba mitu aastat on levinud kuuldused, et Laadla külas Jone Koppeli koduõues võivad olla maetud Saksa sõdurid. Nüüd selgus, et need kuuldused osutusid tõeks.

Baltesi sõnul leidsid nad Laadla külas kahe Saksa sõduri säilmed. “Üks neist on juba tuvastatud tänu sellele, et säilmete juures olid tunnusmärgid, millel oli loetav ka isiku nimi. Tegemist on Saksa mereväelasega,” selgitas ta. “Teist meest pole kahjuks õnnestunud veel tuvastada.”

Maade praegune omanik Jone Koppel ütles, et nende suguvõsas ringlesid juba ammu jutud, et taluhoovi on maetud kaks Saksa sõdurit. “Need inimesed, kes olid pealtnägijad ja sõdurid maha matsid, on juba ammu siit ilmast läinud,” rääkis ta. “Mina haudade olemasolust sakslastele teatasin, sest arvasin, et surnute koht peaks olema ikkagi kuskil mujal.”

Arvatavasti said sõdurid sealsamas, kuhu nad maeti, pommitabamuse. “Vähemalt ühe mehe säilmed näitasid, et ta oli saanud tõsiseid vigastusi,” lausus ta. Nüüd lähevad Sõrve maamullast leidud sõdurite säilmed uuringutele. Neid teostatakse Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliidu vahendusel ja uuringute käigus püütakse välja selgitada kõik, mis vähegi võimalik.

Uurimistöö võib kesta mitu aastat. Pärast seda maetakse sõdurite säilmed suure tõenäosusega Kudjape kalmistu Saksa sõjaväelaste surnuaeda.

Huviühendus Ösel 1941–1944 loodi omal ajal eesmärgiga otsida 1944. aastal Sõrve lahingutes surma saanud Saksa sõjaväelaste haudu. Praegu on ühendusel kolm peamist tegevussuunda: ajalooline uurimistöö, sõjakeerises Saaremaal hukkunud sõdurite hauakohtade väljaselgitamine ja kultuurhariduslik teavitustöö.