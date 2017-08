Üle poole piknikulaudadest broneeritud

Eilse seisuga oli Kuressaare tänavapiknikule broneeritud 226 lauda neljasajast, mis tähendab, et maavalitsuse ja Kitzbergi tänava vahelisel alal enam ühtegi vaba lauda ei ole.



Piknikku korraldava MTÜ Visit Saaremaa turismispetsialist Kristina Mägi kinnitas, et broneerimine on läinud tõesti suure hooga. “Enamasti on broneerijad eraisikud. Sekka ka kohalikke organisatsioone ja töökollektiive, tantsurühmi, erakondi, klubisid jne. Kuigi me broneerijatelt rahvust ei küsi, siis nimede põhjal tundub, et enamik on siiski eestlased. Sekka ka mõned soomlased,” selgitas ta.

Sel aastal asetsevad lauad kahes paralleelses reas Pargi tänava nurgast piki Lossi ja Tallinna tänavat kuni Laurentiuse kirikuni. Kokku on poole kilomeetri pikkustesse rividesse planeeritud 400 lauda, millest igaühe äärde mahub kaheksa inimest. Iga kümnenda laua järel on rivis vahe, et piknikulised saaksid laudade vahel lihtsa vaevaga liikuda.

Mägi ütles, et korraldajad otsivad pikniku ettevalmistamise ja läbiviimise juurde vabatahtlikke, kes aitaksid külalistel broneeritud laua üles leida. Huvilised saavad ühendust võtta aadressil info@visitsaaremaa.ee.

Kui eelmisel piknikul nägi merekultuuriaasta puhul palju triibusärke ja muid merelisi elemente, siis seekord on piknik lihtne, puhas ja särav ehk valge.