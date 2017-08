UUS! Pärastlõunane maru merepäevadele punkti ei pannud

Laupäeva pärastlõunal ootamatult ka Kuressaare Merepäevi väisanud tugev äike viis küll mõneks ajaks sealseteltki lavadelt voolu, ent mõningase pausi järel on programm jätkunud siiski plaanide kohaselt.

Kui suures meedias on õhtupoolikul levinud info, et merepäevad katkestataksegi, siis programmijuhi Mari-Liis Pärna kinnitusel on sellised väited valed. “Olen väga pettunud, et nii valet infot edastatakse. Programmijuhi number on kodulehel avalik – saaksin kinnitada, et ükski kontsert pole ära jäänud ja ei jää ka!” rõhutas Pärn.

Ta kinnitas, et kella 17 ajal oli küll lühike ja äge äikesetorm, kuid see on nüüdseks ammu möödas. Selle kinnituseks, et kontserdid jätkuvad nii, nagu festivali ajakavas kirjas, saavad need, kes kohal pole ka Kuressaare Merepäevade Facebooki lehel toimuvast lühikesi live-ülekandeid näha.