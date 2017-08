Politsei nädalavahetuse ülevaade: Sularaha vargus ja purjus juhid

Nädalavahetusel pöörduti politsei poole erinevate korrarikkumiste teadetega üheksal korral. Kainenema toimetati neli meest.

Reede hommikul anti politseile teada, et varahommikul varastati Roomassaare kai ääres seisnud laevast 65 eurot sularaha. Varguse toimepannud isik on kindlaks tehtud ja tema suhtes on alustatud väärteomenetlus.

Liiklusest kõrvaldati üks alkoholijoobes mootorsõidukijuht. Politsei vaatevälja jäi 1976. a sündinud juht laupäeva hommikul Kuressaares Allee tänaval. Sõiduauto Suzuki juhtimiselt kõrvaldati 41-aastane alkoholijoobes mees.

Kuna joove osutus küllaltki suureks, siis alustati juhtumi osas kriminaalmenetlus.

Registreeriti ka neli kiiruse ületamist ja tabati üks alkoholijoobes jalgrattur.